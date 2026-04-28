Auch zu ihrem 56. Firmenjubiläum führt die echte Gilde der Marktschreier einen großen Mai-Fischmarkt in Flensburg an der Hafenspitze durch. Euch erwartet wieder ein ganz besonderes Markterlebnis mit den besten Marktschreiern der Republik. Erstmals mit dabei ist der Wattwurm, das Original aus dem Bördeland. Außerdem sind unter anderem der italienische Zampano Nudel-Kiri und Milka-Maaaxxx, der Schokogigant von der Küste, sowie Aal-Hinnerk, das Original vom Hamburger Fischmarkt, dabei.

Für das leibliche Wohl sorgen zudem einige Imbiss- und Getränkestände, so zum Beispiel Käthe-Kabeljau mit Fischspezialitäten von der Waterkant, ein Schwenkgrill mit Münsterländer Spezialitäten vom Holzkohlengrill, Crêpes, Langos, holländische Pommes & Frikandeln serviert vom Amsterdammer Piet u. v. m. Ein bunter Krammarkt rundet die Sache ab.

Am 30. April 2026 um 11.00 Uhr findet die offizielle Eröffnung statt. Neben dem obligatorischen Fassanstich und Freibier gibt es ein originales Marktschreier-Frühstück für alle Anwesenden.

30.04. – 03.05.2026, 10.00 – 19.00 Uhr

Hafenspitze, Flensburg