Ab Januar 2026

Das neue Jahr bringt für die Flensburgerinnen und Flensburger neue Zugangsregelungen für das Rathaus. Künftig wird das Publikum nur noch über den Eingang Nord mit Drehtür und Nebentür (Am Pferdewasser) ins Haus gelangen und nur noch dort das Rathaus verlassen können. Der barrierefreie Eingang Süd (Keller) bleibt dem Verwaltungspersonal als Ein- und Ausgang vorbehalten. Eine Ausnahme gilt an dieser Stelle für externe Gäste, die auf Hilfsmittel wie einen Rollstuhl angewiesen sind. Sie können die Klingel an diesem Ein- und Ausgang am Rathausplatz betätigen und über eine Gegensprechanlage dem Info-Tresen ihr Anliegen schildern.

Für mobilitätseingeschränkte Personen wird dann die Tür freigeschaltet und kann mit dem Taster geöffnet werden. Gäste mit Termin außerhalb der Öffnungszeiten werden ausschließlich am Haupteingang Nord abgeholt und werden dort ins Haus beziehungsweise wieder hinausgelassen. Die Tür Süd im Untergeschoss bleibt für Publikum wie Personal dauerhaft geschlossen. Letzte Umbauarbeiten sind über den Jahreswechsel an den Ein- und Ausgängen noch notwendig. Der Grund für die Neuerungen sind Sicherheitsvorkehrungen.

Pressemitteilung Stadt Flensburg