Mit „Feuer und Flamme“ haben sich Völkerball in ihrer charakteristischen Art erneut weiterentwickelt und liefern sogar für den alteingesessenen Fan viele neue Überraschungen. Erlebt die ultimative Hommage an die erfolgreichste deutsche Rockband aller Zeiten. Völkerball bringen das authentische Rammstein-Erlebnis auf die Bühne. Mit beeindruckenden Pyro-Effekten, mitreißender Energie und einer scharfen Performance wird diese Show zu einem spektakulären Erlebnis für alle Rock- und Rammstein-Liebhaber. Seid dabei, wenn Völkerball in Flensburg mit ihrer neuen Show „Feuer & Flamme“ die Bühne rocken und für ein unvergessliches Live-Erlebnis sorgen!

Montag, 29.12.2025, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg