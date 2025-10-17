Die Autokino-Saison 2025 nähert sich dem Ende. In den Herbstferien heißt es zum letzten Mal in diesem Jahr: kleine Geschichten-Fans aufgepasst! Die StadtBibliothek Flensburg lädt am Donnerstag, 30.10.2025, zum Autokino „Wolkenbrot“ ein.

Die bibliothekseigenen Bobbycars warten im Eingangsbereich auf ihren Einsatz: die Kinder fahren eine kleine Runde durch die Bibliothek und hören bzw. sehen im Anschluss, auf den Autos sitzend, das schöne Bilderbuchkino „Wolkenbrot“: ein Regentag, eine eingesammelte Wolke, zwei Geschwister und die Gewissheit, dass manchmal mehr in den Dingen steckt, als man denkt. Ein poetisches Bilderbuch mit viel Leichtigkeit und einer ganz besonderen Bildsprache.

Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung wird gebeten: persönlich zu den Öffnungszeiten oder telefonisch unter 0461/85-1816.

Do., 30.10.2025 | 10-11 Uhr | Für Kinder ab 4 Jahren | Eintritt frei | Vortragssaal der StadtBibliothek Flensburg | Flensburg Galerie, 2. OG

Pressemitteilung Stadt Flensburg