Das mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnete DJ-Duo HBz geht 2025 wieder auf Tour! Nach dem großen Erfolg der „HBz Family Tour 2024“ setzen Nils und Niklas ihre Erfolgsgeschichte fort und versprechen mit der „HBz Family Forever Tour 2025“ ein noch spektakuläreres Erlebnis.

Im Mittelpunkt stehen Gemeinschaft, Energie und die Liebe zur Musik. Fans dürfen sich auf neue Tracks, ein kreatives Set-Design und so einige Überraschungen freuen. Die Tour umfasst 12 Shows in Deutschland und Österreich von Ende Oktober bis Dezember 2025.

Tickets sind ab sofort unter eventim.de/hbz erhältlich.

Freitag, 05.12.2025, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg