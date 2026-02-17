Im Alter und bei bestimmten Krankheiten lassen die Selbstheilungskräfte des Körpers und die Abwehrkräfte nach: Wunden verheilen langsamer, das Immunsystem schwächelt, Viren und Bakterien werden nicht mehr so zuverlässig abgewehrt. Deswegen brauchen Ältere und Vorerkrankte einen besonderen Schutz. Für sie ist eine Grippeimpfung ratsam.

Aber damit allein ist es nicht getan. Um lange fit und gesund zu bleiben, sind ausreichend Schlaf, Bewegung, genügend Flüssigkeit und eine ausgewogene, nährstoffreiche Kost besonders wichtig. Denn ein guter Ernährungszustand trägt dazu bei, dass das Immunsystem den Kampf mit Krankheitserregern gewinnt. Allerdings stellt die Nahrungsaufnahme häufig eine Herausforderung dar – zum Beispiel nach einer Erkrankung oder durch Schluckbeschwerden oder einfach nur durch alterstypische Appetitlosigkeit. Hier hilft hochkalorische Trinknahrung aus der Apotheke. Der flüssige Energiespender enthält viele wichtige Nährstoffe und kann zwischen den Mahlzeiten in kleineren Mengen getrunken werden. Das beugt Mangelernährung vor und verbessert den Gesundheitszustand. Unter bestimmten Voraussetzungen werden die Kosten für medizinische Trinknahrung sogar von der Krankenkasse übernommen.

Mangelernährung in der Corona-Pandemie

Aus berechtigter Angst vor einer Ansteckung gingen viele Senioren und Angehörige von Risikogruppen kaum noch aus dem Haus, kauften weniger ein und beschränkten die sozialen Kontakte. Wer zu Mangelernährung neigte, war besonders gefährdet. Hinzu kommt in solchen Fällen, dass die fehlenden Nährstoffe und Vitamine das Immunsystem schwächen, was bei einer Infektion unerwünschte Folgen haben kann. Für Menschen, die sich nicht ausreichend ernähren können, steht mit Trinknahrung aus der Apotheke ein erprobtes Mittel gegen die drohende Unterversorgung zur Verfügung. Angehörige können damit die Gesundheit der Betroffenen aktiv unterstützen.

Informationen rund um das Thema Mangelernährung gibt es im Internet unter www.trinknahrung.pro.

Foto: ammentorp/123rf.com