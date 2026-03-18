Am 21. März von 12 bis 15 Uhr bei dreirad.de in Wees

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und bei vielen Menschen wächst die Lust, wieder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Doch nicht jeder kann ein klassisches Rad sicher nutzen. Gerade im Alter, nach einer Erkrankung oder bei Gleichgewichtsproblemen wird Radfahren schnell zur Herausforderung. Dreiräder für Erwachsene bieten hier eine stabile und sichere Alternative.

Zum Saisonstart lädt dreirad.de Flensburg am Samstag, 21. März 2026, von 12 bis 15 Uhr zu einem Frühlingsfest rund um Dreiräder ein. Die Veranstaltung findet im Geschäft von Julian Bahler in der Straße Birklück 10 in Wees bei Flensburg statt. Besucher können verschiedene Dreiräder ausprobieren und sich über moderne Spezialräder informieren.

„Viele Menschen merken erst bei einer Probefahrt, wie stabil und komfortabel Dreiräder heute sind“, sagt Bahler. „Für viele bedeutet das ein Stück zurückgewonnene Mobilität und Freiheit im Alltag.“ Neben Probefahrten auf verschiedenen Modellen gibt es beim Frühlingsfest auch Bratwurst und Getränke, eine Hüpfburg für Kinder sowie Gelegenheit zum Austausch in gemütlicher Runde.

Julian Bahler eröffnete den dreirad.de-Standort in Flensburg im Jahr 2025. Mit seinem Angebot möchte er vor allem Menschen mit eingeschränkter Mobilität wieder Freude am Radfahren ermöglichen.

Weitere Informationen gibt es unter dreirad.de/flensburg.

Pressemitteilung TheraMobile e.K. / dreirad.de

Foto: dreirad.de / Andreas Schack