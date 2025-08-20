Seit Mitte Juli ist das Maislabyrinth auf Gut Oestergaard bei Steinberg geöffnet und lädt in diesem Jahr erneut zu zwei Gespensternächten ein. „Wer sich gern verirrt, gruselt sich meist auch gern. Deswegen haben wir für alle, die das Prinzip Labyrinth an sich bereits gut kennen die Gespensternächte konzipiert“, kommentieren Jörg Lempelius und Gunnar Erichsen, Landwirte und Veranstalter des Maislabyrinths auf Gut Oestergaard.

Auf einer Länge von ca. 3000 m, in einem Areal von fast drei Fußballfeldern und einem Dschungel aus 300.000 Pflanzen geht es bei dieser Veranstaltung darum, die 5 Stempel im Dunkeln zu suchen. Dabei kann es natürlich zu Begegnungen mit Gespenstern kommen, die vielleicht etwas gruselig erscheinen,tatsächlich allerdings eher gutmütig sind.

Bei gutem Wetter wird auch wieder Manni vor Ort sein und leckere Grillwurst anbieten. Lasst euch dieses abenteuerliche Ereignis nicht entgehen!

Freitag, 29.08.2025, 21.00 Uhr

Freitag 05.09.2025, 21.00 Uhr

Gut Oestergaard, Steinberg