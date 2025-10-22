Hoch soll’n sie leben! Emmi & Willnowsky feiern mit Ihnen, meine Damen und Herren, ihren 29. Hochzeitstag: die „Samthochzeit“. Samt ist ein königliches Gewebe! Dies passt nur allzu gut zu unserem Pointen-Königspaar, das für Sie wieder ein dichtes Netz der dämlichsten Witze und Sketche gestrickt hat. Alles – wie stets – garniert mit den bekanntesten Melodien, denen der Originaltext abhanden gekommen ist. Freuen Sie sich auf musikalische Leckerbissen vom Schlager über Klassik bis zum Musical, von Al Bano und Romina Power bis zu Flashdance!

Eine Frage können wir jetzt schon beantworten: Warum sollen sich Emmi & Willnowsky nach so vielen Ehejahren immer noch gegenseitig fertig machen? – Weil es einfach lustig ist! Die Samthochzeit von Emmi & Willnowsky sollten Sie auf keinen Fall verpassen!

Samstag, 01.11.2025 2025, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg