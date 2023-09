Flensburg ist seit Kurzem um eine Attraktion reicher: Auf dem Ost­ufer hat ein Sushi-Restaurant seine Pforten geöffnet! Das Flensburg Journal sprach nach der inzwischen abgeschlossenen Phase der Neueröffnung mit der Betreiberin des Restaurants, Frau Chan Shan. „Wir freuen uns, euch, ihr lieben Gäste, nun auch in der nördlichsten Stadt Schleswig-Holsteins mit Sushi und anderen asiatischen Köstlichkeiten verwöhnen zu können.“ Das Flensburger MoMiJi Sushi & Tapas ist bereits das dritte Restaurant dieser Art nach den bereits bestehenden Filialen in Kiel und in Rendsburg.

Umfangreiche Angebote

Im Angebot auf der vielfältigen Spei­se­karte finden sich natürlich die Sushi-Klassiker, allerdings gepaart mit einigen neuen und auch eigenen Kreationen sowie einer stattlichen Auswahl an japanischen Tapas-Gerichten. „Viele Menschen denken beim Begriff „Sushi“ oft meistens nur an rohen Fisch“, schmunzelt Frau Shan, die Eigentümerin der drei MoMiJi-Restaurants. „Dabei ist unsere Angebotspalette doch so vielfältig.“

Neben klassischem Sushi mit Lachs, Thunfisch oder Aal bietet das MoMiJi eine große Auswahl an weiteren Spezialitäten. Neben weiteren Sushi-Gerichten mit Spargel, Avocado, Gurke oder Roten Beten kann der Gast alternativ auch Fried Chicken oder Crispy-Ente bestellen. „Besonders stolz sind wir übrigens auf unser sehr umfangreiches vegetarisches Angebot“, ergänzt Chan Shan.

Der Start in Flensburg war mit anfänglichen Schwierigkeiten verbunden. „Das Lokal stand vor der Anmietung durch uns mehrere Jahre lang leer, es mussten erst noch Anträge auf Nutzungsänderung sowie ein Bauantrag gestellt werden. Das klappte jedoch alles recht gut, allerdings nahmen die Umbaumaßnahmen dann doch eine große Zeit in Anspruch“, schildert Frau Shan die etwa sechs Monate dauernde Vorlaufzeit bis zur Eröffnung Ende Juni 2023.

Das Restaurant

Das MoMiJi Sushi & Tapas Flensburg ist im Stadtteil Mürwik – an der Grenze zu Fruerlund – zu Hause, nur ein paar Meter von der Mürwiker Straße in der Tilsiter Straße Nr. 2 gelegen. Das Restaurant ist toll eingerichtet, wie zahlreiche Gäste in ihren Bewertungen bestätigen. „Wir sind stolz auf die bei uns herrschende lockere Atmosphäre“, ergänzt die Chefin. „Seit wir vor gut zwei Monaten eröffnet haben, sind schon zahlreiche Gäste bei uns eingekehrt. Sie kommen alle gern und häufig wieder, wissen die entspannte Atmosphäre und Stimmung und natürlich das leckere Essen zu schätzen, doch möchten wir unseren Bekanntheitsgrad hier in Flensburg noch gern erweitern.“

Für Kunden, die lieber die Speisen daheim verzehren und genießen möchten, bietet das Team einen Service mit Selbstabholung an – das Selbstabholen wird dabei mit 5% Rabatt vergütet. Doch empfehlen wir den Genießern und Freunden der japanischen Spezialitäten unbedingt einen Besuch im Restaurant: „Sie werden an einem der rund 20 Tische und auf einem der etwa 50 zur Verfügung stehenden Sitzplätze garantiert von unserem freundlichen und zuvorkommenden Personal verwöhnt werden! Das Personal ist kompetent, freundlich, sehr bemüht um die Zufriedenheit der Gäste.“

Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen: Das Flensburg Journal empfiehlt allen Flensburger Gourmets einen baldigen Besuch im MoMiJi Sushi & Tapas Flensburg!

Das MoMiJi Sushi & Tapas Flensburg

Tilsiter Straße 2, 24944 Flensburg, Tel.: 0461 - 99 57 08 68

www.momiji-sushi.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag 15 – 22 Uhr

Dienstag Ruhetag