Eine Welt voller Innovationen und Inspirationen in Flensburg

Das neue Jahr – inzwischen heißt es 2026 – wird veranstaltungstechnisch, wie wir es mittlerweile seit Jahren gewohnt sind, durch ein aus unserer Sicht herausragendes Ereignis in Flensburg eingeläutet: Die alljährlich am letzten kompletten Januar-Wochenende in der Flensburger GP Joule Arena stattfindende Messe für alles rund um den Hausbau, das Wohnvergnügen sowie allgemeines Lifestyle-Gefühl.

Das Flensburg Journal freut sich, die kommende „Bauen Wohnen Lifestyle Messe“ ankündigen zu dürfen, die vom 23. bis 25. Januar 2026 in der GP Joule Arena stattfinden wird.

Die große Halle öffnet erneut ihre Türen für Tausende von Besucherinnen und Besuchern, die Inspiration, Beratung und attraktive Messeangebote suchen.

In über 145 abwechslungsreichen Messeständen erwarten Sie spannende Neuheiten, exklusive Angebote, fachkundige Beratung und praktische Tipps rund um die Themen Wohnen, Renovieren, Lifestyle, Interieur und kulinarische Delikatessen.

Erleben Sie Trends zum Anfassen, treffen Sie Experten persönlich und entdecken Sie Produkte, die Ihr Zuhause und Ihren Alltag bereichern werden!

Die Flensburger Messe ist eine hervorragende Gelegenheit, sich mit Branchenexperten zu vernetzen, neue Produkte zu entdecken und sich von den unzähligen Ausstellern inspirieren zu lassen.

Öffnungszeiten:

Freitag, 23. Januar 2026, 12-17 Uhr

Samstag, 24. Januar 2026, 10-17 Uhr

Sonntag, 25. Januar 2026, 10-17 Uhr

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Messe-Website www.bauenwohnenlifestyle.de

Wir freuen uns darauf, Sie auf der Bauen Wohnen Lifestyle Messe in Flensburg zu begrüßen!