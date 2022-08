Hurra, die Sommerferien sind da! Unsere Schulkinder dürfen die lang ersehnten freien Wochen genießen, die zahlreichen Sommerurlauber sind längst in Flensburg und Umgebung eingetroffen und die typischen Attribute dieser Jahreszeit wie Wärme und der Wunsch nach Freiluft mit Baden, Spaß und Stranderholung stehen ganz oben auf der Wunschliste.

Ob Jung oder Alt, Paare, Kinder und ganze Familien, der mehr oder weniger regelmäßige Besuch am Strand ist bei allen angesagt. Hier an der Flensburger Förde gibt es zum Glück viele Möglichkeiten, das Meer und die Fördeküste zu besuchen. Solitüde, Wassersleben, Ostseebad, Glücksburg und Holnis sowie die gesamte übrige Fördelandschaft laden zum sommerlichen Badespaß ein.

Was sich an den Stränden getan hat und was sich in puncto Sauberkeit, Service und Unterhaltung bietet, ist von Strand zu Strand unterschiedlich.

Wassersleben

Der Strand in Wassersleben gehört bereits zur Gemeinde Harrislee und ist sowohl mit dem Bus als auch mit dem Auto gut erreichbar. Kostenfreie Parkplätze stehen zur Verfügung. Wassersleben bietet den besten Blick auf die Ostseite der Förde und zudem einen langen Sandstrand mit Bäumen und einem nahen Café. Ein Minigolfplatz und ein Beachvolleyballfeld sind ebenfalls vorhanden. Die regelmäßige Präsenz der DLRG sorgt für ein gutes Gefühl beim Sprung in die Fluten an diesem gut gepflegten und sehr sauberen Strand.

Ein Strandspaziergang mit Hund ist hier allerdings am gesamten Strand nicht gestattet.

Ostseebad

Die Badestelle „Ostseebad“ befindet sich am nördlichen Ausgang Flensburgs auf dem Weg nach Wassersleben. Der Strand verfügt über eine sehr gute Infrastruktur u. a. mit vereinzelter Aufsicht durch die DLRG, kostenfreien Parkplätzen und neu gestalteten Grillmöglichkeiten sowie der langen Anlegebrücke. Trotz seiner recht kompakten Abmessungen von etwa 500 m Küstenlinie bietet der Sandstrand ausreichend Platz zum Sonnenbaden und zum Plantschen. Auch am Ostseebad sind ein Spielplatz, ein Kiosk und ein Café vorhanden und sorgen dafür, dass sich sowohl große als auch kleine Strandbesucher wohlfühlen.

Solitüde

Der Strand befindet sich an der Flensburger Förde am östlichen Fördebereich auf dem Weg nach Glücksburg. Das Strandbad Solitüde ist sowohl per Bus als auch mit dem Auto bestens erreichbar und verfügt über mehrere kostenfreie Parkmöglichkeiten.

Während der Saison wird der Strand in den Stoßzeiten durch die DLRG beaufsichtigt. Mehrere neu angelegte Grillplätze laden zu einem gemütlichen Beisammensein mit Speis’ und Trank sowie herrlichem Blick auf die dänische Seite der Förde ein. Die jüngeren Strandbesucher haben auf dem großen Kinderspielplatz vor Ort jede Menge Möglichkeiten, sich nach Herzenslust auszutoben, wenn ihnen das Wasser etwas zu frisch oder der Strandsand zu heiß ist. Besonders schön für Familien mit kleinen Kindern: Das Wasser ist lange eher flach, sodass einem sicheren Plantschvergnügen nichts im Weg steht. Eine Badebrücke sowie zwei kleine Buchten laden sowohl mit sandigem Untergrund als auch mit einem Rasenabschnitt förmlich zum Verweilen ein. Wer es etwas sportlicher mag, der ist am Beachvolleyballfeld bestens aufgehoben. Ob als Spieler oder Zuschauer, Spaß ist garantiert. Zur Abkühlung lassen sich sowohl das Ostseewasser als auch die vorhandene Dusche empfehlen. Oberhalb des Strandes befindet sich zudem ein Kiosk mit Minigolfplatz. Hier ist auch eine Restauration vorhanden. Tagsüber ist dank einer Restauration im Strandpavillon für klassische Strandsnacks, Eis und Getränke gesorgt. Hier stehen auch Toiletten zur Verfügung.

Am Strand gilt im Sommerhalbjahr ein Hundeverbot. Ein kleiner Hundestrand ist jedoch extra ausgewiesen.

Glücksburg-Sandwig

Der Ortsname Glücksburg ist von den Gründervätern gut gewählt und hat auch heute noch seine Berechtigung. Mit einem großen Softeis in der Hand am Strand sitzen, dem Plätschern der kleinen Wellen zuhören, die auf den Strand treffen und aufs benachbarte Dänemark mit den Ochseninseln im Vordergrund blicken…wenn das nicht glücklich macht. Der Glücksburger Ortsteil Sandwig liegt direkt an der Flensburger Förde, der Kurstrand mit seiner wunderschönen Promenade, dem großzügigen Vorplatz vor den beiden Hotelanlagen Intermar und Strandhotel Glücksburg sowie der historischen Seebrücke erinnert manch einen Besucher an längst vergangene Zeiten – so hat man sich wohl schon vor hundert Jahren den idealen Strand vorgestellt. Am weißen Sandstrand können sich Strandgänger einen Strandkorb mieten, dem Treiben auf dem Wasser zusehen oder die Ausflugsschiffe beim An- und Ablegen an der Seebrücke beobachten. Auch ein Abendessen direkt am Strand lässt sich hier dank des Strandbistros gut realisieren. Ein Weinchen in der Hand, der Sonnenuntergang voraus und mit ein bisschen Glück sogar Live-Musik im Ohr. Die ist hier nämlich besonders in der Hochsaison keine Seltenheit. Ein Stranderlebnis für die ganze Familie ist garantiert. Und falls es dem einen oder anderen Familienmitglied nicht genügt, den Tag am Meer zu verbringen, bietet sich ein Spaziergang zum Schloss Glücksburg an, das fußläufig gut zu erreichen ist und als ein weiteres Highlight zum gelungenen Tag beiträgt. Ein Tipp der Redaktion: Wer bereits auf dem Hinweg salzige Luft bevorzugt, der wählt die Anfahrt mit dem Schiff vom Flensburger Hafen aus. Hier ist natürlich der Blick auf die letzte Abfahrt von Glücksburg nach Flensburg zu beachten, wenn man den Heimweg auf dieselbe Art antreten möchte.

Glücksburg-Holnis

Holnis ist eine Halbinsel in der Ostsee, die sich auf einer Länge von 6 km nordöstlich der Stadt Glücksburg in Schleswig-Holstein in die Flensburger Förde erstreckt und als ein Ortsteil zu Glücksburg gehört. Die Halbinsel Holnis teilt die Flensburger Förde in die Innen- und Außenförde.

Der breite Flachwasserstrand „Holnis Drei“ auf der Ostseite der Halbinsel ist vor allem für Kinder ideal zum Plantschen und Baden. Doch auch Erwachsene finden an dem langen Sandstrand ein ruhiges Plätzchen zum Sonnen und Entspannen. Hier öffnet sich die Flensburger Förde Richtung Ostsee und man kann einen wunderschönen Blick auf die dänische Küste genießen. Holnis bietet für Klein und Groß eine Menge an: von SUP-Station und Surfschule bis zu Spielplätzen am Strand und an der langen Promenade ist alles dabei. Die Helfer der DLRG sorgen zudem für ein unbeschwertes Badevergnügen. Während an sonnigen Tagen das Baden, Surfen und Segeln an den Stränden im Vordergrund steht, sind es an bedeckten, kühlen oder windigen Tagen vor allem ausgedehnte Wanderungen und ruhige Spaziergänge durch das Naturschutzgebiet Holnis sowie die Ruhe und Beschaulichkeit. Tipp: Glücksburg und Holnis sind auch wunderbar mit dem Fahrrad zu entdecken und erobern. Für Nudisten gibt es den FKK-Strand: Nahtlos braun werden kann man nämlich auch in Glücksburg.

Entlang der gesamten Förde gibt es natürlich zahlreiche weitere Strände, die es sich zu besuchen lohnt. Zu nennen sind unter anderem Kollund, Süderhaff und Gravenstein auf dänischer Seite sowie Langballig, Pottloch, Kronsgaard und Westerholz auf deutschem Gebiet. Kleine Strandabschnitte gibt es zudem noch in Fahrensodde und Quellental Richtung Glücksburg. Die Auswahl ist groß, wenn man dort lebt, wo andere Urlaub machen. In diesem Sinne: Genießen wir den Sommer – ob als Einheimischer oder Tourist – in unserer schönen Gegend.

flj