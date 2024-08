Bauergruppe punktet mit modernem und zeitgemäßem Arbeitszeitmodell

Wir treffen die Eheleute Anja und Michael Bauer an einem sonnigen Werktag in ihrem Flensburger Autohaus, möchten von ihnen mehr über das seit einigen Monaten in ihrem Unternehmen eingeführte Arbeitszeitmodell erfahren. „Am 1. September 2023 haben wir unter dem Oberbegriff „4-Tage-Woche“ in unserem Flensburger Autohaus unsere bislang geltenden Arbeitszeiten gewissermaßen „revolutioniert“, erläutert uns lächelnd Anja Bauer, die Chefin des Flensburger Unternehmens.

Was war letztlich der Auslöser für diese Maßnahme? Das möchten wir gern von Anja Bauer wissen.

Ein Hackerangriff, der vieles veränderte

Anja Bauer ist Unternehmerin mit Herz und Seele. Als ihre Autohausgruppe jedoch im Sommer des Jahres 2022 plötzlich von russischen Kriminellen „gehackt“ wurde, stand sie praktisch vor dem Nichts. „Welche Folgen hatte dieser Cyber-Angriff für den Betrieb? Nun, die gesamte IT, sämtliche Daten, Server, Backups, das gesamte Netzwerk, Computer und Werkstatttester – mit anderen Worten: ALLES – waren nun verschlüsselt oder zerstört, konnten von den Mitarbeitern nicht mehr genutzt werden. Eine wahre Katastrophe für uns!“, denken Anja und Michael Bauer mit Schrecken an jene Wochen zurück.

Schnell fiel damals die grundsätzliche Entscheidung: „Wir lassen uns nicht erpressen!“

Frau Bauer ergänzt: „Durch viel Mut, einen kompletten Neuanfang und insbesondere großes Engagement ALLER Mitarbeiter konnte das Autohaus tatsächlich vor dem drohenden Untergang gerettet werden!“

Nach Wiederherstellung der gewohnten Arbeitsabläufe, nachdem sich alle in den Häusern der Bauergruppe wieder „berappelt“ hatten, überlegte sich die Chefetage, wie man sich bei den Mitarbeitern für deren sagenhaften Einsatz für den Betrieb passend bedanken könnte.

Anja und Michael Bauer

Ein großes Dankeschön an alle Mitarbeiter

„So fürchterlich diese Katastrophe für uns war, so sehr sie uns monatelang zu schaffen machte, eines hat sie mit Sicherheit auch bewirkt“, weiß Anja Bauer aus heutiger Sicht. „Die Stimmung im Hause, das gesamte Betriebsklima beim Autohaus Bauer hat sich seit dem „Crash“ noch einmal verbessert, eine große Vertrauensbasis ist gelegt worden, das tägliche Miteinander ist gestärkt, man weiß heute von jedem Mitarbeiter: Sie oder er kommt gern zur Arbeit und ist stolz darauf, Mitglied eines funktionierenden Teams zu sein.“

Frau Bauer lässt uns an ihren damaligen Ideen teilhaben: „Wir haben lange überlegt, wie wir angemessen und nachhaltig unseren Leuten dafür danken können, haben etwa über die Ausgestaltung einer riesigen Feier nachgedacht, oder die Ausschüttung eines finanziellen „Dankeschöns“, doch wir sind letztlich – auch nach vielen Gesprächen mit den Kollegen – zu dem Ergebnis gekommen: Wir schaffen ein Arbeitszeit-System, in dem sich jede und jeder mit seinen individuellen und ganz persönlichen Bedürfnissen wiederfinden kann.“

Die 4-Tage-Woche

In vielen Wochen vor gut einem Jahr hat sich Anja Bauer diesbezüglich schlau gemacht, viel über die unterschiedlichen Arbeitszeit-Modelle gelesen und sich entsprechend informiert. „Ich war überrascht, wie vielfältig und verschieden solche Modelle aussehen können“, erinnert sie sich an jene Sommertage des Jahres 2023. „Letztendlich sind wir dann zu dem Ergebnis gekommen: Es gibt kein einheitliches und passgenau auf unser Unternehmen zugeschnittenes Arbeitszeit-Modell!“

Seit einigen Jahren schon wird auch in einigen deutschen Betrieben und Unternehmen die sogenannte „4-Tage-Woche“ als Arbeitszeit-Modell angewandt.

Vier Tage arbeiten und drei Tage frei: Das klingt für viele verlockend. Eine Umfrage einer großen Versicherung ergab, dass mehr als drei Viertel aller Berufstätigen in Deutschland eine Vier-Tage-Woche begrüßen würden. Junge Berufstätige interessieren sich mehr für eine Vier-Tage-Woche als ältere. Sie sind auch eher bereit, auf einen Teil des Gehalts zu verzichten. Zu ähnlich hohen Zustimmungswerten kommen auch andere seriöse Studien.

„Seit dem 01.09.2023 haben wir in unserem Flensburger Autohaus mit dem Modell der 4-Tage-Woche begonnen – sozusagen als Testlauf“, führt Anja Bauer aus. „Doch wir haben schnell erkannt, dass es die unterschiedlichsten Bedarfe bei den Mitarbeitern gibt: Einige möchten gern früh morgens mit der Arbeit beginnen, andere lieber später am Tag, manche möchten Rücksicht auf ihr privates Umfeld nehmen, einige haben Kinder zu versorgen. Daneben gibt es aber auch Kollegen, die gern wie gewohnt in der herkömmlichen 5-Tage-Woche ihren Job erledigen möchten. Um all diesen persönlichen Wünschen und Arbeitszeit-Modellen gerecht werden zu können, haben wir eine umfangreiche und jederzeit veränderbare Wahlmöglichkeit eingeführt.“

Kevin Nowak (Büro)

Die Mitarbeiter stimmen sich untereinander selbstständig ab

„Natürlich sind auch die Eigenarten und Notwendigkeiten eines Autohauses bei der Arbeitszeit-Gestaltung zu berücksichtigen. Wir haben schließlich an sechs Tagen in der Woche geöffnet, haben Publikums- und Lieferverkehr, da können nicht alle Mitarbeiter etwa von Montag bis Donnerstag arbeiten und dann an den drei Folgetagen freimachen.“ Anja und Michael Bauer haben während der Testphase im vierten Quartal 2023 diese Erfahrungen gemacht: „Wir haben durch einvernehmliche Abstimmungen in den einzelnen Abteilungen unseres Hauses sicherstellen können, dass sämtliche anfallenden Arbeiten zeitgerecht und zielführend erledigt werden können, dabei gleichzeitig die Mitarbeiter motiviert sind und auch Interesse zeigen an pünktlich erledigten Aufgaben.“

Anja Bauer weiter: „Wir haben jetzt offiziell die 4-Tage-Woche eingeführt, werben mit entsprechenden Anzeigen und Angeboten um Neueinstellungen. Wir bieten im Zuge der 4-Tage-Woche konkret an: Jeweils 9 Stunden Arbeit an 4 Tagen (insgesamt 36 Arbeitsstunden, weiterhin werden jedoch 40 Stunden bezahlt). Die Anzahl der offiziellen Urlaubstage pro Jahr reduziert sich somit von 30 Urlaubstagen auf 24 Urlaubstage – der gesamte Freizeit­umfang bleibt jedoch wie vorher, da der zusätzliche freie Tag ja nicht offiziell als Urlaubstag zählt.“

„Die Resonanz auf das neue Arbeitszeit-Modell ist beinahe ausnahmslos positiv“, hat Frau Bauer erfahren können. „Wir erhalten sogar Bewerbungen aus anderen Bundesländern wie etwa Hamburg und sogar Niedersachsen. In den individuellen Bewerbungsgesprächen stellen wir unser Modell dann auch in den erwähnten Einzelheiten und Feinheiten vor.“

Connor Boysen (Werkstatt)

Zufriedene und motivierte Mitarbeiter

Das im 4. Quartal 2023 im Flensburger Autohaus getestete Modell wurde mit dem Stichtag 1. Januar 2024 auch in den anderen Häusern der Bauergruppe, in Heide, Husum und Schleswig, eingeführt. „Eine bald darauf erfolgte Umfrage bei den Mitarbeitern hat uns bestätigt, dass wir mit unserem individuell ausgestalteten Arbeitszeit-Modell genau die Wünsche und Bedürfnisse der Kollegen und Kolleginnen getroffen haben.“ Das bestätigen uns bei einem Rundgang durch das Flensburger Haus auch einige Mitarbeiter, wie Kevin Nowak (Büro) und Connor Boysen (Werkstatt): „Insbesondere die individuelle Wahlmöglichkeit bietet so viele Vorteile für den Mitarbeiter: Wer lieber weiter die 5-Tage-Woche für sich wählt, macht damit eben Überstunden, kann zudem sein Einkommen verbessern.“

Das Flensburg Journal hat einen sehr positiven Eindruck von seinem Besuch beim Autohaus Bauer in der Schleswiger Straße mitnehmen können, bedankt sich bei allen Gesprächspartnern, insbesondere bei Anja und Michael Bauer, für die Zeit, Geduld und die interessanten Informationen. Wir sind uns sicher: Die Bauergruppe ist für die Zukunft gut aufgestellt!

Das Autohaus Bauer besuchten Peter Feuerschütz (Text) und Benjamin Nolte (Fotos)