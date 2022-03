Kiel. Urlaub im eigenen Land zu machen, ist nach wie vor im Trend. Da lohnen sich Investitionen in die touristische Infrastruktur. So auch im echten Norden, der 2021 zu den Top-Reisezielen innerhalb Deutschlands zählte. Neue Hotels, gastronomische Angebote, touristische Attraktionen und frische Freizeitangebote sind im letzten Jahr entstanden oder werden in den nächsten Monaten eröffnet. Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein gibt einen Überblick, wo es welche Neuerungen an der Ostseeküste gibt.

In Kiel tut sich viel!

Noch wird gewerkelt, gehämmert und geplant. Doch bald soll es so weit sein und die ersten Gäste dürfen im neuen Hotel „unique by Atlantic“ einchecken. Das preisgünstige, aber schicke Gästehaus bietet 119 Zimmer und 14 Studios mit guter Qualität in der Grundausstattung, oftmals mit Weitblick über die Kieler Förde. Ein hoteleigenes Restaurant ist nicht vorgesehen, dafür aber ein Co-Working-Bereich, eine kleine Lounge sowie ein Restez-unique-Café. www.unique-atlantic.de/news/unique-hotel-eroeffnung-in-kiel

Ein weiteres neues Hotel in Kiel ist das Hampton’s by Hilton Kiel mit zentraler Lage in der Innenstadt. Es befindet sich direkt neben der Wunderino Arena und ist nur wenige Kilometer vom Kreuzfahrtterminal entfernt. Somit ist es eine ideale Unterkunft für alle Reisenden, die eine Veranstaltung in der Arena besuchen sowie für Kreuzfahrende, die eine Nacht vor Reisestart ab Kiel ankommen. Die Zimmer und Suiten der Hotelkette versprechen hohen Komfort für die Gäste. https://www.hiltonhotels.de/deutschland/hampton-kiel-city-centre/

Das neue Hotel ibis Styles Kiel wird voraussichtlich im April 2022 eröffnet. Es liegt sehr zentral direkt am Bootshafen in der Innenstadt. Die Altstadt und das Kreuzfahrtterminal sind fußläufig erreichbar. Das maritime Flair findet sich vielerorts in den Innenräumen wieder, etwa mit Fangnetzen am Spiegel oder dem Muster aus Fischschuppen am Bett. https://all.accor.com/hotel/A744/index.de.shtml

Und auch in kulinarischer Hinsicht entwickelt sich Kiel stetig weiter: Mitten in der Stadt direkt am neuen Holstenfleet befindet sich Kiels größtes Craft-Bier-Restaurant „Jan & Hein & Claas & Pit“. Das Restaurant bietet eine große Biervielfalt mit über 20 Bieren vom Hahn sowie zahlreichen Flaschen-Craft-Biersorten. Regionalität steht bei der Zubereitung der Speisen im Vordergrund. https://janheinklaaspit.de/

Fehmarn: Neues Insel-Wahrzeichen und neuer Hofladen

Knapp 17 Meter ist er hoch und bietet einen Panoramablick über Burgtiefe, den Yachthafen, den Burger Binnensee und die Ostsee: Der neue Aussichtsturm am Südstrand von Fehmarn. Er wurde ohne Barrieren gestaltet und ist für alle frei zugänglich. Über insgesamt 72 Stufen oder einen Aufzug gelangen Besuchende nach oben auf die Aussichtsplattform. Diese Perspektive ist einmalig, denn sie ist von keinem anderen Ort auf der Insel aus zu sehen. www.fehmarn.de/poi/aussichtsturm-am-yachthafen-burgtiefe

Ab Frühsommer, voraussichtlich Juni, eröffnet der Osterhof Fehmarn einen eigenen Hofladen. Hier gibt es neben vielen regionalen Produkten wie Eiern und Honig dann auch Weidelandhähnchen. Beim Osterhof Fehmarn vereinen sich Landurlaub, Ayurveda und ganzheitliche Landwirtschaft. Der Betrieb ist Mitglied beim Verein „FEINHEIMISCH -Genuss aus Schleswig-Holstein e.V.“. FEINHEIMISCH steht unter anderem für Regionalität, Nachhaltigkeit, den bewussten Umgang mit Lebensmitteln und das Bewahren und Weiterentwickeln der schleswig-holsteinischen Küche. www.osterhof-ayurveda.com/

Erstes Bioland-zertifiziertes Restaurant „Himmelblau“ in Haffkrug

In die Riege der neuen Restaurants reiht sich das „Himmelblau“ in Haffkrug ein. Seine Türen öffnete das erste und einzige Bio-Restaurant und Café in Ostholstein an der Lübecker Bucht letzten Frühsommer. Regionale Produkte aus überwiegend biologischem Anbau spielen in der Küche eine tragende Rolle. Die beiden Inhabenden erfüllten sich mit dem Restaurant einen kleinen Traum. Ein paar Häuser weiter führen sie zudem den Bioladen und Bistro „Mehrblick“. www.himmelblau-haffkrug.de/

Ahoi in Scharbeutz

Fish’n’Chips, Burger, Shrimps’n’Chips, Currywurst und Schnitzel mit einer Prise Henssler: All das bietet das Ahoi in Scharbeutz, das im letzten Sommer direkt an der Ostseepromenade eröffnet hat. Das Restaurant befindet sich im ersten Obergeschoss und bietet gemütliche Sitzplätze sowohl auf der Sonnenterrasse als auch im maritim gestalteten Innenbereich mit komplett verglaster Front und Bick aufs Meer. Es ist bereits das fünfte Restaurant des Star-Kochs Steffen Henssler, ein weiteres davon befindet sich in Travemünde. www.ahoisteffenhenssler.de/

Neuerungen am Ostseefjord Schlei

Ein besonderes Hotel öffnet im Frühjahr in Kappeln seine Pforten: Das Hotel Südspeicher. Der alte Getreidespeicher aus dem Jahr 1940 wurde umgebaut und modernisiert. Rund 80 Jahre später dürfen sich hier Gäste mit Blick auf die Schlei und die Kappelner Klappbrücke wohlfühlen. www.suedspeicher.de/

Eine kulinarische Auszeit gibt es im Schliehuus54 in Sieseby. Ehemals befand sich dort direkt an der Schlei das Traditionslokal Schlie Krog. Momentan ist das neue Restaurant pandemiebedingt noch geschlossen, die Eröffnung mit Start der Saison jedoch fürs Frühjahr geplant. Das reetgedeckte Landhaus-Deli serviert nicht nur regionale Gaumenfreuden, es bietet zudem einen Genuss-Shop mit unter anderem Delikatessen, Weinen oder Marmeladen. https://sh54.de/schliehuus-54/

Und auch eine neue Freizeitattraktion bereichert die Region ab Frühjahr 2022: Tierfreunde dürfen sich auf einen Besuch der „Big Bird Farm“ in Fahrdorf freuen. Gäste können dort Strauße aus nächster Nähe beobachten und Zwergziegen, Schafe und Galloways füttern und streicheln. Ein Café lädt zwischendurch zum Verweilen ein und im Hofladen gibt es unter anderem Straußeneier, frisches Gemüse, regional produzierte Milchprodukte sowie skandinavische Dekoartikel. http://big-bird.de

Land in Sicht Brauhaus Eckernförde

Hier ist nicht nur Land, sondern auch Meer in Sicht: In die sanierte Stadthalle in Eckernförde ist das Land in Sicht Brauhaus eingezogen. Gastronom Rajas Thiele-Stechemesser serviert neben deftigen Fleischgerichten sowie fangfrischem Kabeljaufilet oder verschiedenen Flammkuchen selbst gebraute Bierspezialitäten. Auch Biertastings sind im Angebot. In Sichtweite des Brauhauses befindet sich zudem die Strandbar, die ab April wieder Gäste mit chilliger Musik und kühlen Getränken begrüßt. www.landinsicht-brauhaus.de/

Bauprojekt Fischereihafen und Baggersand in Travemünde

Zurzeit erlebt der alte Fischereihafen eine Rundumerneuerung. Es entsteht eine neue Hafenpromenade zum Flanieren mit Restaurants, Cafés und Ferienapartments mit direktem Blick auf die großen Pötte nebenan am Skandinavienkai. Die neue Fischerhalle als Mittelpunkt für das maritime Leben vor Ort ist bereits fertiggestellt.

Darüber hinaus bekommt Travemünde einen Kletterpark. In einem kleinen Waldstück am Kalvarienberg entsteht auf 2.000 Quadratmetern Fläche ein neuer Hochseilgarten mit über 60 Plattformen. Die Eröffnung ist für Mai 2022 geplant. www.travemuende-tourismus.de/

Neue Unterkünfte und Co-Working-Möglichkeiten in Eutin

Noch ist hier Baustelle, doch schon im Sommer soll das Inklusionshotel SeeLoge in Eutin mit Blick auf den See und das Eutiner Schloss neue Gäste in den Ort locken. Das barrierefreie Gästehaus mit insgesamt 44 Zimmern bietet ein Restaurant, Bar, einen Wellnessbereich mit Sauna und Tagungsmöglichkeiten. In dem skandinavisch gestalteten Gebäude aus Holz, Naturklinker, Glas und Sichtbeton werden etwa 40 Prozent des Personals Menschen mit Beeinträchtigung sein. www.incotels.com/projekte/inklusionshotel-eutin

Der Trend zum Co-Working findet sich auch in Eutin wieder – ganz neu ist hier der „ein.raum“ – ein Ort zum Arbeiten und Kreativwerden. Hier stehen fünf gemütliche Arbeitsplätze in historischem Ambiente und mit klarem, nordischem Design zur Verfügung. Interessierte können sich einen Schreibtisch im Coworking-Space mieten und über die zeitliche Nutzung flexibel entscheiden. www.coworking-eutin.de

Beachhouse und Fien tu Huus Pelzerhaken

Viel Holz, gemütliches Ambiente, Blick aufs Meer: Direkt am Strand von Pelzerhaken heißt das Beachhouse Strandbar und Restaurant seine Gäste willkommen. Auf der Speisekarte findet sich für jeden Gast etwas: Ob Fleisch, Fisch oder vegetarisch, herzhaft-deftig oder süß, kleiner oder großer Hunger. Im Außenbereich steht eine 80 Quadratmeter große überdachte Terrasse zur Verfügung. www.beachhouse-pelzerhaken.de/

Ein weiteres neues Restaurant in Pelzerhaken erwartet Freunde der guten Küche mit dem „Fien tu Huus“, das Mitglied beim Verein „FEINHEIMISCH -Genuss aus Schleswig-Holstein e.V. ist. So hat sich das Team um Küchenchef Mario der abwechslungsreichen, entspannten Genussküche verschrieben und verarbeitet vorwiegend nachhaltige und regionale Lebensmittel. Je nach Saisonalität wird die Speisekarte angepasst. www.fientuhuus.de/

Flunderbar und „De Ole School“ in Hohwacht

Die neu eröffnete „Flunderbar“ liegt direkt am Strand von Hohwacht in unmittelbarer Nähe zur Seebrücke „Flunder“. Auf der Karte stehen Cocktails, Heißgetränke, Softdrinks sowie kleine Speisen, alles in Bio-Qualität und vegan. Mit viel Liebe zum Detail baute das Inhaberpaar Kian Joachim und Lisa Graap „ihre“ Strandbar in Eigenarbeit. In den Wintermonaten zieht die mobile Flunderbar um auf die Wiese des ehemaligen Schwimmbadgeländes in Hohwacht, ebenfalls unweit der namensgebenden Seebrücke „Flunder“. An einigen schönen Wintertagen gibt es Glühwein, heiße Schokolade, Crêpes und Co. https://strandbar-hohwacht.de/

Im September letzten Jahres hat „De Ole School“ mit der Vermietung ihrer Ferienapartments am Ortseingang von Hohwacht begonnen. Die fünf Häuser mit insgesamt 30 Apartments in verschiedenen Größen, kombinieren moderne Gestaltung mit klassischen regionalen Materialien. Im Außenbereich können sich Gäste auf drei Saunen, einen Kiosk, Grillplatz und einen Spielpatz für die Kleinen freuen. Beim Bau der Häuser lag der Fokus auf dem Einsatz ressourcenschonender oder recycelbarer Materialien, um den CO2-Fußabdruck klein zu halten und ungesunde Nebenprodukte zu vermeiden. Das Heiz- und Lüftungssystem ist energiesparend konzipiert. https://www.deoleschool.de/

