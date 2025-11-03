Zum dritten Mal in diesem Jahr veranstaltet der Förderverein der Stadtbibliothek in Zusammenarbeit mit der Bücherei einen Bücherbasar in der Flensburg Galerie. Die Termine sind Freitag, der 7. November von 14.00 – 17.00 Uhr und Samstag, der 8. November in der Zeit von 10.00 – 14.00 Uhr. Präsentation und Verkauf finden im Vortragssaal der Stadtbibliothek (Ebene 2) statt.

Angeboten werden zum Preis von jeweils einem Euro eine große Zahl an Büchern aus den Bereichen Belletristik, Kriminalromane, Biographien, Kinder- und Jugendbücher, fremdsprachige Literatur, Fremdsprachenprogramme, Reise- und Fachliteratur. Darüber hinaus kommen Bildbände, DVDs und CDs zum Verkauf. Wegen umfangreicher Löschungen aus dem Bestand der Stadtbibliothek ist das Angebot dieses Mal wieder sehr groß.

Der Erlös kommt der Arbeit des Fördervereins und somit der Stadtbibliothek Flensburg und der Leseförderung an den Flensburger Grundschulen zugute.

Foto: Envato.com