Die James Farm Brewery veranstaltet ihr erstes eigenes Brauereifest. Zusammen mit befreundeten Brauereien steht das erste Septemberwochenende ganz im Zeichen des Craft Beers, guter Musik und regionaler Produkte. Freut euch auf eine große Auswahl an Craft Bieren – darunter auch das hauseigene FARM REBLS Bier. Neben bestem Bier erwartet euch ein vielfältiges Kultur- und Musikprogramm, das in Kooperation mit den Stadtwerken und der Veranstaltungsreihe Flensburger Sommer zusammengestellt wurde. Als musikalisches Highlight steht am Freitagabend von 20 – 22 Uhr die Band RePolice auf der Bühne. Die Musiker covern mit beeindruckender Präzision und Leidenschaft Songs von Sting und The Police. Am Samstagabend steht dann eine stimmungsvolle DJ Night auf dem Programm. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Neben flüssigem Genuss gibt es auch kulinarisch einiges zu entdecken: Der James Farm Market präsentiert ein hochwertiges Street-Food-Angebot mit Produkten von der eigenen James Farm aus Hörup. Während des gesamten Events ist der James Farm Market geöffnet – hier könnt ihr auch direkt die regionalen Spezialitäten einkaufen. Für alle, die sich ein dauerhaftes Andenken an dieses besondere Wochenende mitnehmen möchten, gibt es zudem eine Tattoo-Station von Tattoo Fashion aus Schleswig.“

Freitag, 05.09.2025, 14.00 – 22.00 Uhr

Samstag, 06.09.2025, 14.00 – 22.00 Uhr

Brauhof der James Farm Brewery, Flensburg