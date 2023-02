Die beiden 11jährigen Schüler Marlon und Hanna haben ihren Eltern und Geschwistern kulturell einiges voraus: Sie waren als Schüler der Klasse 5 b der hiesigen Comenius-Schule am „Kulturtag“ beteiligt, haben in dieser Eigenschaft an einem gut vorbereiteten Besuch der Flensburger Moschee teilgenommen, im Rahmen eines neuen Schulprojektes. Genauso erging es auch den 11jährigen Schülern Seham und Enes, ebenfalls aus der 5 b, beide aus Familien mit Migrationshintergrund, die in gleicher Mission bei einer Exkursion zur nahegelegenen Petri-Kirche dabei waren.

Eintrag ins Goldene Buch. V. l. n. r.: Hannes Fuhrig (Stadtpräsident), Sören Bockhardt (Schulleiter), Dirk Höhle und Julia Nielsen (Unterstufenteam), Stephan Kleinschmidt (Dezernent)

Kulturpreis der Stadt Flensburg

Den mit 3.000 Euro dotierten Kulturpreis der Stadt überreichten kurz vor Weihnachten 2022 die Oberbürgermeisterin Simone Lange und Stadtpräsident Hannes Fuhrig in der Bürgerhalle des Rathauses an Schulleiter Sören Bockhardt, stellvertretend für die Comenius-Schule Flensburg. Die Verleihzeremonie wurde noch einmal am 18. Januar 2023 wiederholt, weil beim ersten Festakt einige Beteiligte aus Krankheitsgründen fehlten. Jeweils im Anschluss trugen sich die Kulturpreis-Gewinner, die sich mit ihrem Projekt „Kulturtag“ gegen 16 weitere Bewerber durchgesetzt hatten, in das Goldene Buch der Stadt Flensburg ein.

Dieser Preis hat eine bewegte Geschichte. Es gibt ihn bereits seit nunmehr 50 Jahren, seit 1973, er wird seit 2019 alle drei Jahre verliehen. Der Kulturpreis ist als Auszeichnung von Einzelpersonen oder Gruppen gedacht, die sich um das kulturelle Leben in und um Flensburg besonders verdient gemacht haben.

Was ist Kultur?

Bei Wikipedia findet man diese Definition: „Kultur ist die Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung – „die menschliche Kultur“.

Projekt „Kulturtag“ an der Comenius-Schule Flensburg

Im Rahmen der Schulentwicklung der Comenius-Schule Flensburg hat sich das dortige Lehrerkollegium einstimmig für die Installierung und Durchführung eines Kulturtages in den Lehrplänen entschieden, im ausdrücklichen Einvernehmen mit der Eltern- und der Schülerschaft – so wurde in der Schulkonferenz entschieden. „Mit der Umsetzung dieser Entscheidung haben wir uns auf den Weg gemacht, für unsere Schülerinnen und Schüler Anknüpfungspunkte an Flensburger Kultureinrichtungen zu schaffen“, geht Dirk Höhle näher auf die Details und Hintergründe der getroffenen Entscheidung ein.

Gemeinsam mit seiner Kollegin Julia Nielsen steht Dirk Höhle im Kollegium als Ansprechpartner für das Unterstufenteam. Beide unterrichten gemeinsam die Klasse 5 b.

Dirk Höhle ergänzt: „Die Organisation eines Kulturtages ist neben den vielfältigen anderen Aufgaben und Pflichten als Lehrkraft an dieser Schule nicht ganz einfach. Wir haben uns jedoch ein System geschaffen, das dafür sorgt, dass kein Unterricht wegen des Kulturtages ausfällt. Das heißt in der Umsetzung, dass an einem bestimmten Schultag, z. B. an einem Mittwoch, die beteiligten Lehrer – das Klassenteam – fest im Kulturtag verankert sind.

Der Unterricht – Theorie und Praxis mit externen Terminen in Kultureinrichtungen – wird in Form von fest im Jahresplan etablierten Kulturtagen durchgeführt. Diese besonderen Unterrichtsstage „Kulturtag“ sollen dazu dienen, Inhalte auch abseits des alltäglichen Unterrichts kennen und schätzen zu lernen. Dazu gehören die eingangs erwähnten Besuche einer Moschee, einer Kirche, des Skateparks am Schlachthof, der Bergmühle usw. Es werden vornehmlich Orte und kulturelle Stätten im eigenen Stadtteil ausgesucht – die Comenius-Schule liegt im Drosselweg, ist also in der Flensburger Nordstadt zuhause.“

Julia Nielsen beschreibt die Wichtigkeit des Projekts „Kulturtag“, das erst mit Beginn des aktuellen Schuljahres 2022/2023 aus der Taufe gehoben wurde: „Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern ermöglichen, an Gesellschaft und Kultur jenseits des Gewohnten teilzuhaben. Auf diesem Wege sollen ihnen neue Horizonte eröffnet und Wege aufgezeigt werden, ihr Leben auf sinnvolle und erfüllende Weise zu bereichern. Ganz wichtig ist uns zudem die Vernetzung mit den Kulturstätten des Heimatbezirks, in dem die Schüler heute leben, meist auch hier aufgewachsen sind.“

„Kulturtage“ am Strand Ostseebad, in der Bergmühle, am Skatepark Schlachthof oder auch in der Kirche …

Ablauf und Struktur des Projekts

Der Kulturtag findet im 5. und im 6. Jahrgang regelmäßig einmal wöchentlich mit dem Klassenlehrerteam statt – aktuell in fünf Klassen. Beide Lehrkräfte sind für 6 Stunden in der Klasse eingesetzt. Der Kulturtag wird genutzt, um eine außerschulische kulturelle Einrichtung zu erkunden oder schwerpunktmäßig an Projektthemen zu arbeiten. Es finden im Schuljahr fünf verbindliche und maximal zwei weitere frei wählbare Expeditionen statt.

Die Auszeichnung mit dem Kulturpreis

„Wir befinden uns ja eigentlich noch in der Erprobungsphase des Projekts Kulturtag – sind erst nach den letzten Sommerferien damit gestartet. Umso größer die Freude, dass wir für würdig erachtet wurden und mit diesem Preis sowie dem damit einhergehenden Preisgeld ausgezeichnet wurden.“ Julia Nielsen weiter: „Insgesamt ist die gesamte Kultur der Gewinner dieses Preises. Und wir als Comenius-Schule fühlen uns in unserem Leitspruch bestärkt, der da lautet: „Wir leben Vielfalt!“

Für die weitere Durchführung dieser Kulturtage auch in den kommenden Schuljahren benötigen die Akteure der Comenius-Schule weitere zusätzliche finanzielle Mittel, um ein vielfältiges Spektrum an Angeboten finanzieren zu können. Wenn auch jetzt bereits Mittel aus Förderprogrammen und staatlichen Töpfen flossen, so bleibt es doch das Ziel der engagierten Lehrkräfte um Dirk Höhle und Julia Nielsen, dass künftig von Firmen und Institutionen möglichst im Umfeld der Schule Patenschaften für das zukunftsträchtige Projekt „Kulturtag“ übernommen werden.

Wie sagt es doch Dirk Höhle treffend: „Die erfahrene Auszeichnung und Würdigung durch die Stadt Flensburg hat uns einen ordentlichen Schub verliehen. Wir sind offensichtlich auf einem guten und richtigen Weg und werden ihn auch in den kommenden Schuljahren weiter beschreiten, um die Schüler und Schülerinnen der Comenius-Schule, mit dem beschriebenen Konzept zu weltoffenen und kulturbeflissenen Menschen zu formen!“

Mit den beiden Lehrern sprach Peter Feuerschütz

Fotos: Comenius-Schule