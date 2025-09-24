Nachdem Ulf Meyer und Martin Wind in den vergangenen Jahren mit ihrem Quartett (mit Billy Test und Alex Riel / Heinz Lichius) in Flensburg zu hören waren, freuen sie sich in diesem Jahr auf spannende, aber gleichsam entspannte Duo-Abende.

In der Zeit ihrer nun mehr als 30-jährigen, erfolgreichen Zusammenarbeit als Duopartner haben Ulf Meyer und der in New York lebende Martin Wind diverse CDs veröffentlicht. Seit über 20 Jahren treten sie gemeinsam auf und bilden eine homogene Einheit an zehn Saiten. Im Oktober können Sie die beiden Musiker in Flensburg erleben und sich selbst einen Eindruck verschaffen.

Donnerstag, 02.10.2025, 20.00 Uhr

Lütke-Namens-Saal des Alten Gymnasiums, Flensburg

Foto: Olff Appold