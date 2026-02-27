Für die neue Ausstellung „Ragnarok” in der Galerie von Torsten Schütt am Flensburger Ochsenmarkt entstand eine außergewöhnliche Verbindung zwischen Hollywood und der Westlichen Höhe: Eine auf Schnee- und Eiseffekte spezialisierte Hamburger Firma stellt kostenlos zwei künstliche Eisblöcke bereit, die das aktuell ausgestellte Werk prägnant inszenieren und seine ästhetische Präsenz dezent verstärken. Der Kooperationspartner lieferte zuvor Schnee- und Wintereffekte für Produktionen wie „Blade Runner 2049”, „Das Bourne Ultimatum” und „House of Gucci”.

„Was in Hollywood für Begeisterung sorgt, ist für uns genau der richtige Standard“, freut sich Rohde. Ragnarok ist eine großformatige multimediale Reflexion aus Wort und Bild über Vergänglichkeit, Mythos und Erinnerung.

Die dem Werk zugrunde liegende Mystik ist dabei ausdrücklich keine religiöse Setzung, sondern eine vom Künstler bewusst entworfene, aus unterschiedlichen Mythen und Motiven montierte Komposition, die sich lose auf Richard Wagners Wanderer bezieht und visuell vom romantischen Archetyp des einsamen Beobachters in Caspar David Friedrichs „Wanderer über dem Nebelmeer” inspiriert ist.

aktuell laufend bis 12.03.2026

Galerie O-39, Am Ochsenmarkt 39, Flensburg