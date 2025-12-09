50 Jahre Goldschmiede Reich: Filigranes Handwerk in Fruerlund

Für Ehepaare bedeuten 50 Jahre Ehe „Goldene Hochzeit“. Für das Ehepaar Reich und die beiden langjährigen Mitarbeiterinnen heißen „50 Jahre Goldschmiede Reich“ ein halbes Jahrhundert tagtäglich gelernte Handarbeit und filigranes Handwerk mit diesem gelblich-glänzenden Edelmetall: Für das Team um Michael Reich bedeutet diese Tätigkeit mehr als „nur“ Job oder Beruf – eher eine Berufung!

Aus Reichert wird Reich

Die Goldschmiede gibt es seit nunmehr gut 50 Jahren im Stadtteil Fruerlund, mittlerweile seit immerhin 15 Jahren in der Straße Mühlenholz 26, inmitten des lebenswerten und längst sanierten Quartiers rund um die SBV-Zentrale. Die ersten 35 Jahre war sie in der Gerhart-Hauptmann-Straße Nr.1 zuhause. In der Geburtsstunde des Geschäftes am 1. Oktober 1975 hieß das Unternehmen noch Goldschmiede Reichert. Hier begann am 1. September 1977 der jetzige Chef und Inhaber Michael Reich seine dreieinhalb Jahre währende Lehrzeit zum Goldschmied. Nach erfolgreichem Abschluss arbeitete Michael Reich bis Mitte November 1989 als Geselle in der Goldschmiede Reichert. Am 15. November 1989 legte er die Meisterprüfung zum Goldschmied in Lübeck ab, und keine drei Jahre später, am 1. Januar 1992, wurde schließlich aus der ehemaligen Goldschmiede des Herrn Werner Reichert, der in den Ruhestand ging, die Goldschmiede Reich!

Ein bewährtes Team steht für den Erfolg des Geschäftes

Das langjährig bewährte Team der Goldschmiede Reich besteht aus Katinka Ott (Goldschmiedemeisterin, 2003 Lehre in der Goldschmiede Reich), Susanne Johns (Goldschmiedegesellin, 1978 Lehre in der Goldschmiede Reichert – seit 1992 durchgehend in der Goldschmiede Reich), sowie der Ehefrau Kirsten Lentföhr-Reich (Bürokauffrau). Seit 1992 wurden regelmäßig Lehrlinge im Handwerksbetrieb vom Meister Michael Reich mit gutem Erfolg ausgebildet.

Die Goldschmiede Reich liegt zwar nicht zentral in der Innenstadt oder in einem der Einkaufszentren, doch ist sie leicht und schnell erreichbar. In direkter Nachbarschaft befinden sich die SBV-Zentrale und auch der weithin sichtbare Wasserturm. Mit den Buslinien 3 und 7 kann man die Goldschmiede auch sehr gut erreichen (Haltestelle „Bohlberg“). Mit dem Auto führen 3 Zufahrtswege zum Ziel. Direkt am Haus findet man einen Kundenparkplatz vor, dank Rampe und breiter Tür können auch Menschen, die auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, bequem das Geschäft erreichen.

Vielfältigkeit als Markenzeichen

Die Goldschmiede fertigt und verkauft Unikatschmuck nach eigenen Vorgaben oder durch einen gemeinsam mit dem Kunden erarbeiteten Entwurf. Ältere und persönliche Schmuckstücke sind meist nicht mehr zeitgemäß und liegen oft daheim viele Jahre unbeachtet in der Schmuckschatulle. Aus fast allen Schmuckstücken kann man dann etwas Neues kreieren, damit daraus ein Lieblingsschmuckstück wird. „Die Goldschmiede legt ganz großen Wert auf die persönliche Beratung und anschließende exakte Verarbeitung. Natürlich werden in unserer Werkstatt auch Reparaturen durchgeführt“, verrät uns Michael Reich.

Neben Gold werden von Michael Reich und seinem Team auch andere Edelmetalle wie Silber, Platin und Palladium zum Anfertigen schöner Schmuckstücke und Unikate genutzt. Diverse Edelsteine können ebenfalls mit vielen Edelmetallen kunstvoll verarbeitet werden. „Seit Langem arbeiten wir mit diversen Schmuckhändlern zusammen. Das wissen auch unsere zahlreichen Stammkunden zu schätzen. Überhaupt möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei den vielen Stammkunden für ihre Treue zu bedanken“, blickt Michael Reich gern auf fast 50 Jahre im Beruf zurück.

„In der zweiten Dezemberwoche laden wir ein zum persönlichen Gespräch bei einem Glas Prosecco – mit der Möglichkeit, über Vergangenes, Aktuelles und natürlich auch über alle Geschäftsfelder der Goldschmiede zu „schnacken“. Der Chef ist dankbar für die schöne Zeit seines bisherigen Berufslebens. Und er ergänzt: „Eigentlich könnten meine Frau und ich von Alters wegen bereits den Ruhestand genießen, doch macht uns die Arbeit, die Kundschaft, das ganze Drumherum nach wie vor so viel Freude, dass wir noch lange nicht ans Aufhören denken!“

Das Flensburg Journal wünscht der Goldschmiede Reich noch viele schöne Jahre im Schmuckgewerbe und weiterhin eine gute Zeit im lebenswerten Quartier in Fruerlund!

Text: Peter Feuerschütz

Fotos: Sven Geißler