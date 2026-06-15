Samstag, 27. Juni 2026, 12:00 – 17:00 Uhr

„Montag. Dienstag. Mittwoch. Das Telefon klingelt. Der Paketdienst klingelt. Der Nachbar klingelt wegen des Pakets. Der Kühlschrank brummt. Der Kopf brummt. Der Rasen muss gemäht werden. Die Hecke hat bis morgen geschnitten zu sein und – zack – ist das Kabel der Heckenschere über die Schneide gerutscht … Und jetzt?“

Jetzt erstmal zum kreativen Schreibworkshop mit Jan Michael Stümpert und sich durch gemeinsames Schreiben gedanklich vom Alltag befreien. Alle Schreiblustigen sind willkommen – ganz egal, wie viele Worte sie schon zu Papier gebracht haben. Der Wortkünstler und Poetry Slammer ist überzeugt, dass jeder Mensch im Umgang mit Stift und Papier – oder Tastatur und Bildschirm – nur gewinnen kann. Erscheint einem eine weiße Seite auch als ideenraubendes schwarzes Loch, ist sie in Wirklichkeit nur einen Perspektivwechsel davon entfernt, der freiste Ort auf Erden für die eigenen Gedanken zu sein. Ob Bühnentext oder Buchinhalt, Kurzgeschichte oder Roman, Prosa oder Gereimtes – dem kreativen Ausdruck mit Worten sind keine Grenzen gesetzt. Durch ein paar kurzweilige Übungen und praktische Kniffe kann man jegliche freie, legal beschreibbare Fläche in eine Spielwiese zum gedanklichen Austoben verwandeln. Deshalb schnell zum Workshop anmelden und den Alltag in einem rosa Tutu über die nächste Seite tanzen lassen!

Vom Koch über Redakteur bis hin zu Poetry Slammer und Moderator: Der 1987 in Kiel geborene Jan Michael Stümpert versteht sich längst als „gebürtiger Wahlflensburger“. Er hat sich immer gewünscht, er könne seine Gedanken direkt auf eine Leinwand projizieren. Da er den Projektor bisher nicht an seinen Kopf angeschlossen bekommen hat, hat er im Schreiben die nächstbeste Möglichkeit gefunden, verschiedene Perspektiven einzunehmen und diese mit anderen zu teilen. Sitzt er nicht grade mit Schreibwerkzeug und Heißgetränk an einem Text, schnackt er auf einer Bühne fröhlich mit Publikum.

Der Workshop findet im Multifunktionsraum im Heinrich-Sauermann-Haus statt.

Kosten: 30 €

Tickets an den Museumskassen oder online unter https://museumsberg-flensburg.ticketfritz.de/