Ken Norris und Ulf Meyer trafen sich im Herbst 2019. Mit nur einer kurzen Probe spielten sie tags darauf ein fulminantes Konzert voller Intimität, Lebendigkeit und Humor. Zwei Musiker mit ihrer Liebe für Jazz und improvisierte Musik und mit ihrer langjährigen Erfahrung in unterschiedlichsten musikalischen Projekten jonglieren hier enorm spielfreudig miteinander, hören einander zu, reagieren aufeinander, unterhalten sich anhand ihrer ausgewählten Duette. Oder wie Ken es treffend formuliert: „informal conversation based around our favourite songs“.

„Die Bandbreite des Albums reicht vom Lennon/McCartney-Klassiker „Blackbird“ über den ikonischen Rocksong der Eagles „Hotel California“ bis zum brasilianischen Popsong „Upside Down“ und endet mit der Eigenkomposition „Live is But A Breeze“. „Conversations“ lädt ein, sich entspannt dazuzusetzen, zuzuhören – und dieses lebendige Gespräch in Musik einfach zu genießen.

Tickets an allen VVK-Stellen und www.chconcerts.reservix.de

Donnerstag, 25.6.2026, 19.30 Uhr

Musikschule Flensburg, Marienkirchhof, Flensburg

Foto: Steven Haberland