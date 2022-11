Der graue, dunkle und doch meist eher triste November neigt sich dem Ende zu und das bedeutet, dass es endlich wieder an der Zeit ist für ein wenig Weihnachtsstimmung. Gut, die Lebkuchen und viele weihnachtliche Naschereien lächeln uns bereits seit Monaten in den Regalen der Supermärkte an, aber das wahre Weihnachtsgefühl kommt doch erst so richtig auf, wenn wir gemütlich durch weihnachtlich geschmückte Straßen laufen, den Duft von gebrannten Mandeln, Mutzen und heißen Maronen in der Nase haben und uns hier und da sogar mal der Weihnachtsmann oder einer seiner zahlreichen Helfer begegnet. Wenn dann auch noch das Wetter mitspielt und vielleicht ein paar weiße Flöckchen vom Himmel fallen, macht es besonders viel Freude, sich mit der Familie, Freunden oder den Kollegen bei einem Punsch (oder Glühwein, wie er von dem einen oder anderen Zugereisten genannt wird) aufzuwärmen und die gemütliche Atmosphäre zu genießen, die diese Zeit so einzigartig macht.

Wo Sie in diesem Jahr solche gemütlichen Momente mit Ihren liebsten Menschen genießen können? Wir haben einige Vorschläge für Sie zusammengestellt.

Flensburger Weihnachtsmarkt

Seit dem 21.11.2022 zieren wieder zahlreiche Hütten im nordischen Stil die Flensburger Innenstadt. Festlich geschmückt und in warmes Licht getaucht, laden sie zum Stöbern, Entdecken und Verweilen ein. Vom Südermarkt über den Holm und die Große Straße bis hin zum Nordermarkt sowie in diesem Jahr auch an der Schiffbrücke erstreckt sich die weihnachtliche „Hyggemeile”. Hier finden Sie Kunsthandwerk, kleine Geschenkideen und kulinarische Leckereien. Probieren Sie zum Beispiel den wohlschmeckenden Tallin-Punsch am kleinsten Tresen der Welt, der wie auch das Hexenhaus und die Weihnachtspyramide auf dem Südermarkt zu finden ist. Oder besuchen Sie das Kinderknusperhaus vor dem Café Central. Hier können Wunschzettel an den Weihnachtsmann gebastelt werden. Bis zum 15.12.22 besteht die Möglichkeit, die Wunschzettel, Briefe und Bilder an den Weihnachtsmann im Weihnachtsmann-Postamt der Tourismusinformation in der Nikolaistraße abzugeben. Hierfür steht der berühmte Weihnachtsmann-Postkasten bereit.

Neben dem klassischen Weihnachtsmarkt gibt es also auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. So finden in der Flensburg Galerie beispielsweise an den Wochenenden Puppentheater-Vorstellungen statt und der Weihnachtsmann schaut auch mal vorbei. Zudem ist an ausgewählten Tagen Live-Musik am Piano geplant.

Ein kleiner Bummel durch die in weihnachtlichem Glanz erstrahlende Rote Straße darf natürlich nicht fehlen. In den kleinen, gemütlichen Kaufmannshöfen kann sich auch der größte Weihnachtsmuffel nicht mehr wehren: Hier kommt Weihnachtsstimmung auf!

Während der Weihnachtsmarkt am Südermarkt bis zum 23.12. geöffnet hat, bleiben die restlichen Buden uns auch nach Weihnachten noch erhalten und geben uns bis zum 31.12. die Gelegenheit, das Weihnachtsfest bis zum Jahresende ausklingen zu lassen.

Adventsbasar in der Bergmühle

Am 2. Advent (Sonntag, den 4. Dezember 2022) wird es auch in diesem Jahr wieder weihnachtlich in der Bergmühle Flensburg. Von 10 bis 17 Uhr findet dort nämlich an diesem Tag ein kleiner Adventsbasar statt. Schauen Sie vorbei, holen sich Inspirationen, finden kleine Geschenke für das Weihnachtsfest und besuchen Sie das Mühlencafé, in dem für Ihr leibliches Wohl gesorgt wird.

Gut Oestergaard

Vom 10. bis zum 20. Dezember 2022 findet auf dem Gutshof wieder der Weihnachtsbaumverkauf statt. In der Zeit von 10 – 17 Uhr können Sie sich Ihr Wunsch-Exemplar aussuchen. Für den Fall, dass Sie selbst die Axt schwingen möchten, haben Sie sowohl am 3. als auch am 4. Adventswochenende die Möglichkeit dazu, Ihren Weihnachtsbaum im Oestergaarder Wald direkt an der Ostsee auszusuchen und selbst zu schlagen. Die Bäume aus eigenem Anbau sind mittlerweile etwa 8-12 Jahre alt und in allen Größen von etwa 1 bis 4 Meter vorhanden. Sogar ein Lieferservice für diejenigen, die ihren Baum unkompliziert liefern lassen möchten, wird angeboten. An den Wochenenden wird es besonders gemütlich, wenn es neben dem Tannenbaumverkauf auch Punsch und Kakao am Lagerfeuer sowie Leckeres vom Grill geben wird.

Krusmølle

Als Bewohner der Grenzregion sind uns die dänischen Weihnachtstraditionen natürlich nicht fremd und wir wissen, dass unsere Nachbarn wahre Meister darin sind, Weihnachtsstimmung mit viel Liebe zum Detail zu verbreiten. Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist der Weihnachtsmarkt auf Krusmølle. Knapp 45 Minuten von Flensburg entfernt tauchen Sie ein in eine ganz besonders nostalgische skandinavische Weihnachtswelt. Lassen Sie sich auf dem 2000 Quadratmeter umfassenden Weihnachtsmarkt von traditionellen skandinavischen Weihnachtsbräuchen begeistern, stöbern Sie durch das liebevoll dekorierte, verwinkelte Gebäude der Mühle und genießen Sie ein Heißgetränk im gemütlichen Café. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang den typisch dänischen Gløgg, eine Art Glühwein, der aus Rotwein und Aquavit mit Gewürzen, Mandeln und Rosinen hergestellt wird.

Tondern

Bereits seit dem 5. November steht die Weihnachtsstadt Tondern ganz im Zeichen des bevorstehenden Festes. Besucher von nah und fern genießen die romantische Atmosphäre beim Schlendern über Kopfsteinpflasterstraßen vorbei an historischen Gebäuden, die im weihnachtlichen Lichterglanz erstrahlen. Sogar der Weihnachtsmann kommt regelmäßig vorbei. Von Donnerstag bis Sonntag fliegt er nicht nur über die Stadt, er landet an diesen Tagen sogar auf dem Dach der Tourismusagentur am Marktplatz. Die Weihnachtsbuden haben in der Regel von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Lassen Sie sich vom skandinavischen Weihnachtsflair mitreißen und verbringen Sie einen erinnerungswürdigen Tag mit Freunden und Familie in der Weihnachtsstadt Tondern.

Husum

Ohne Stress und Hektik Weihnachtseinkäufe erledigen, gleichzeitig auf den Spuren des Weihnachtsfans und Dichters Theodor Storm wandeln und sich zwischendurch mit heißen Futjes, frischen Waffeln, Bratwurst oder Crêpes stärken, das können Sie im festlich geschmückten Husum. Die „graue Stadt am Meer” verwandelt sich auch in diesem Jahr wieder in ein kleines Paradies für Weihnachtsfreunde. Zwischen stimmungsvoll beleuchteten Giebeln und dem weihnachtlichen Hafen findet noch bis zum 27. Dezember der Husumer Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz zu Füßen der Stadtkirche St. Marien statt. Die Buden stehen rund um den Tine-Brunnen, das Wahrzeichen der Nordsee-Stadt. Einzig am 25.12.2022 ist der Weihnachtsmarkt geschlossen. Am Nikolaustag freut sich die Stadt auf besonderen Besuch: Der Nikolaus steigt auf den Husumer Marktplatz herab und überrascht die Kinder mit einer süßen Kleinigkeit.

Tarp

Nachdem er im vergangenen Jahr leider nicht stattfand, öffnet der Tarper Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder am zweiten Adventswochenende, dem 3. und 4. Dezember 2022, seine Tore. Am Samstag erwarten Sie die rund 70 Aussteller von 12:00 bis 19:00 Uhr und am Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr im und am Schulzentrum in Tarp. Freuen Sie sich außerdem auf ein schönes Kinderprogramm mit Kutschfahrten und Kasperltheater, viele Bühnenauftritte, die große Modellbahnlandschaft des MEC Tarp im Musikraum der Grundschule, und vieles mehr.

Harrislee

Der beliebte Weihnachtsmarkt in Harrislee ist auch in diesem Jahr wieder einen Besuch wert. Am ersten Adventswochenende erstrahlt der Marktplatz mit der großen Tanne im weihnachtlichen Lichterglanz und in den über 40 Weihnachtshütten bieten Aussteller Selbstgemachtes verschiedenster Art an. Das Angebot reicht von selbstgenähten Taschen über Dinge rund ums Kind, selbst hergestellten Marmeladen, Likören oder Keksen bis hin zu Dekorationsartikel rund um Weihnachten und rund ums Jahr. Zudem wird es einen Tannenbaumverkauf geben. Schauen Sie vorbei und stimmen Sie sich auf die Weihnachtszeit ein. Der Weihnachtsmarkt ist am 26.11.2022 von 14 bis 19 Uhr und am 27.11.2022 von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Schloss Glücksburg

Ein ganz besonderes Weihnachtserlebnis erwartet Besucher an allen vier Adventswochenenden auf Schloss Glücksburg. Sowohl der Schlosshof, als auch das Schloss selbst verwandeln sich in einen märchenhaften Weihnachtsmarkt, der Sie in eine andere Welt entführt: eine zauberhafte Weihnachtswelt. Schlendern Sie gemütlich über den romantischen Markt im leuchtenden Schlosshof mit urigen Holzhäusern und einem vielfältigen Angebot an Kunsthandwerk. Auch kulinarisch steht eine große Auswahl von lokalen Spezialitäten bis hin zu Delikatessen aus aller Welt bereit. Die kleinen Gäste kommen ebenfalls auf ihre Kosten. So können sie beispielsweise Weihnachtsgeschichten lauschen oder in der Wichtelwerkstatt Geschenke basteln. Wer dieses besondere Weihnachtsgefühl erleben möchte, hat an den Adventswochenenden freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 12 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr die Gelegenheit dazu.

Schleswig

Auch ein Ausflug ins weihnachtliche Schleswig ist lohnenswert, denn dort erwartet Sie vom 3.12.2022 bis zum 11.12.2022 der traditionelle „Schwahlmarkt“ im St. Petri Dom. Auf dem einzigartigen Kunsthandwerkermarkt wird an rund 30 Ständen Kunsthandwerk zum Verkauf angeboten. Täglich um 15:30 Uhr wird vor dem Brüggemann-Altar eine weihnachtliche Geschichte gelesen und anschließend werden Advents- und Weihnachtslieder gesungen. In der romanischen Kanonikersakristei ist eine Cafeteria eingerichtet, auf dem Hof gibt es Punsch und Würstchen. Spezielle Angebote für Kinder wie Basteln und Werken machen den Markt für die gesamte Familie attraktiv. Am 3. Advent klingt der Schwahlmarkt mit dem großen Advents- und Weihnachtssingen um 17:00 Uhr im Dom aus. Wir freuen uns auf eine besinnliche Vorweihnachtszeit, in der wir sicher den einen oder anderen eben erwähnten Ort mit unseren liebsten Menschen besuchen und den Zauber dieser besonderen Zeit des Jahres genießen werden. Denn das ist es doch, was die Weihnachtszeit ausmacht: gemeinsam Zeit zu verbringen, den Stress und die Hektik des Alltags für ein paar Stunden zu vergessen und die Vorfreude auf ein schönes Weihnachtsfest zu genießen.

flj