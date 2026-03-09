Nach zwei Jahrzehnten auf den Brettern, die die Welt bedeuten, haben sich die sechs Bremer Folkrocker als eine der prägendsten Live-Bands des Landes etabliert. Ihr Publikum ist generationsübergreifend und ihre Konzerte sind Erlebnisse voller Nähe, Dynamik und musikalischer Finesse. Mit einem Mix aus akustischer Power, erzählerischer Tiefe und rockigem Punch gelingt es Versengold immer wieder, einen musikalischen Raum zu schaffen, der zugleich vertraut und überraschend ist.

Die Tour steht im Zeichen des Albums „Eingenordet“. Dabei bleibt allerdings auch Raum für all die Stücke, die das Publikum seit Jahren begleiten – von Mitsing-Hymnen über Balladen bis hin zu den Songs, die auf keinem Versengold-Konzert fehlen dürfen.

Freitag, 20.03.2026, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg