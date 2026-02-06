Eine barrierefreie bodenebene Dusche ist wichtig, um das Bad auch im Alter selbstbestimmt nutzen zu können. Die altersgerechte Badsanierung wird deswegen sogar vom Staat finanziell unterstützt. Wer dabei auf eine Duschtasse verzichtet und stattdessen den Duschbereich fliesen lässt, hat fast unbegrenzte gestalterische Möglichkeiten. „Insbesondere Großformate wirken sehr elegant“, erklärt Fliesenexperte Waldemar Pietrasch vom Baustoffhersteller Saint-Gobain Weber. Da sich Farbe und Größe ebenso wie die Form frei wählen lassen, kann eine bodenebene Dusche perfekt in jedes Badezimmer integriert werden. Sie macht kleine Räume optisch größer und steigert den Wert des Eigenheims. Eine bodenebene Dusche ist im Einbau anspruchsvoller als eine Duschtasse und sollte vom Fachhandwerker ausgeführt werden. Profis setzen dabei auf Multifunktionsprodukte wie weber.xerm 844, die auch im Nassbereich eingesetzt werden dürfen. Der hoch flexible Dünnbettmörtel erfüllt gleich mehrere Aufgaben, denn er kann sowohl als Abdichtung wie auch als Fliesenkleber eingesetzt werden.

Weitere Informationen finden sich online unter www.de.weber.

Foto: Saint-Gobain Weber/txn