Die Klezmergruppe „The Klezmer Tunes“ aus Köln präsentiert das Programm „Stars above the Shtetl“, in dem die drei Vollblutmusiker die eingängigen Melodien aus der unendlichen Fundgrube der jüdischen Klezmermusik auf ihre ganz spezielle Weise verarbeiten. Das einzigartige Klangbild des Ensembles ist durch so unterschiedliche Einflüsse wie Jazz, Funk, Gypsy, Bossa Nova und Rock’n’Roll geprägt.

Veranstalter des Konzertes ist die Jüdische Gemeinde Flensburg mit freundlicher Unterstützung des Zentralrates der Juden in Deutschland.

Eintrittskarten sind an der Abendkasse erhältlich mit Vorbestellung im Büro der JGF unter der Tel.: 0461- 8405116; E-Mail: jgflensburg@gmail.com.

Sonntag, 17.05.2026, 13.00 Uhr

Duborg-Skolen, Flensburg