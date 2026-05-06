Performed by Break Free – A Magical Tour

„Break Free“ ist die ultimative Queen-Tribute-Show. Die Show verfolgt das Ziel, die beeindruckenden Live-Auftritte der britischen Supergroup so originalgetreu wie möglich zu rekonstruieren. Natürlich dürfen dabei die passenden Showkostüme, ausladende Brian May-Gitarrensoli und die Extravaganza eines Freddie Mercury nicht fehlen, welcher selbst einmal sagte: „Unsere Konzerte sind kein Abspulen unserer Alben, sondern ein theatralisches Erlebnis.“

Dafür haben sich die vier exzellenten Musiker von „Break Free“ über Jahre bis in die kleinsten Details eingearbeitet. Herausgekommen ist eine beeindruckende Live-Show höchster Qualität, die durch berauschende Spielfreude ihre Zuschauer weltweit begeistert.

Mit Giuseppe Malinconico hat die italienische Band einen erstklassigen Sänger, der zweifelsohne zu den absoluten Freddie-Mercury-Top-Interpreten Europas gehört. Das Quartett wird durch Gitarrist Paolo Barbieri, Bassist Sebastiano Zanotto und Schlagzeuger Kim Marino vervollständigt.

Mit dem Titel ihrer Deutschland-Tournee „The Best Of Queen“ versprechen sie nicht zuviel: Ihr Repertoire umfasst die besten Songs des Queen-Katalogs, darunter Pop-Rock-Hits wie „I want it all“ und „Radio Gaga“, der epische Welthit „Bohemian Rhapsody“, gefühlvolle Balladen wie „Love of my Life“ oder das gospelhafte „Somebody to love“. Selbstverständlich sind auch der für die Band namensgebende Song „I want to break free“ sowie die Stadionhymnen „We will rock you“ und „We are the champions“ dabei.

Auch mehr als 30 Jahre nach dem tragischen Tod ihres Sängers und Frontmanns Freddie Mercury, bleiben die großartigen Songs von Queen durch „Break Free“ unsterblich. Natürlich darf daher Freddies letzter großer Wurf, „The show must go on“, nicht fehlen.

Nutzen Sie diese wunderbare Gelegenheit in die Welt der faszinierendsten Rockband der Geschichte einzutauchen!

Samstag, 16.05.2026, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg