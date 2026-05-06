Im Mai findet auf dem Gelände der Christuskirche Mürwik ein großer Flohmarkt statt. Angeboten wird alles aus Haus und Hof, Hobbyartikel und Selbstgemachtes. Mit den Einnahmen der Standgebühr soll das vielfältige kirchenmusikalische Programm der Kirchengemeinde Mürwik unterstützt werden. Hierbei gilt es vor allem, die regelmäßig stattfindenden, besonders musikalisch gestalteten Gottesdienste, Gospel-, Chor- und Orgelkonzerte finanziell abzusichern.

Für das leibliche Wohl sorgt der „Förderverein Kirchenmusik“ mit Ständen für Getränke, Grillwurst sowie Kaffee und Kuchen.

Samstag, 09.05.2026, 10.00 – 16.00 Uhr

Christuskirche Mürwik, Fördestr. 4, Flensburg