Altstadt: Geschichte & Geschichten

Altstadt, Architektur und die einzigartigen Kaufmannshöfe mit allerlei Geschichten und Anekdoten über ihre Bewohner. Begleite uns auf einem Spaziergang vom Nordermarkt in Richtung Südermarkt und erkunde die Altstadt mit all ihren Facetten.

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termine: 03./10./17./24. Sep., 15.00 - 16.30 Uhr

20./27. September, 11.30 - 13.00 Uhr

Malerisches Kapitänsviertel

Ein Spaziergang in stillen Ecken und Winkeln der historischen Altstadt zwischen den Kirchen St. Johannis und St. Jürgen. Auf dieser Tour siehst du beschauliche Gassen, Quellen, idyllische Gärten sowie historische und einfach bezaubernde Häuser.

Treffpunkt: Holmpassage/Wasserrad am ZOB

Termine: 07./14./21./28. Sep., 14.00 - 15.30 Uhr

Rumgeschichte und südliche Altstadt

Entdecke die Fördestadt von einer anderen Seite! Folge uns auf einem Spaziergang über den Museumsberg, vorbei am Idstedt-Löwen bis zur Parkanlage Alter Friedhof und zum Christiansen-Park.

Treffpunkt: Holmnixe/Holm, Ecke Nikolaistraße

Termine: 01./08./15./22./29. September, 14.00 - 15.30 Uhr

Höfe, Rum & alte Schiffe

Die klassische Führung durch die nördliche Altstadt Flensburgs: Du erkundest den historischen Hafen, alte Kaufmannshöfe, die kuriosen Schuhleinen und das Rumhaus Johannsen im historischen Speicher.

Treffpunkt: Anker vor dem Schifffahrtsmuseum

Termine: 04./11./18./25. Sep., 11.30 - 13.00 Uhr

20. September, 14.30 - 16.00 Uhr

Rum- & Zucker-Tour

Lerne Flensburg als Rumstadt kennen. Erlebe die Orte aus der Zeit des Westindienhandels mit alten Speichern und malerischen Kaufmannshöfen.

Treffpunkt: Holmpassage/Wasserrad am ZOB

Termine: 05./12./26. September, 14.30 - 16.00 Uhr

19. September, 15.00 - 16.30 Uhr

So schmeckt Flensburg!

Diese geschmackvolle Stadtführung nimmt dich mit auf eine kulinarische Reise durch Flensburgs Altstadt mit ihren historischen Kaufmannshöfen und malerische Gassen. Entdecke die Altstadt und genieße die kulinarische Vielfalt: Fischhäppchen, etwas Süßes und Rum – hier kommen alle Geschmäcker auf ihre Kosten.

Treffpunkt: Anker vor dem Schifffahrtsmuseum

Termin: 19. September, 14.30 - 17.00 Uhr

Kapitäne, Höfe & Me(e)hr

Wieso gibt es ein Kompagnietor in Flensburg und wofür war der Oluf-Samson-Gang bekannt? Lerne Flensburg aus einer anderen Perspektive kennen und erfahre etwas über die Handels- und Seefahrtsgeschichte der Stadt.

Treffpunkt: Hafenspitze/Station 5 vom Kapitänsweg

Termine: 06. September, 11.30 - 13.00 Uhr

27. September, 14.30 - 16.00 Uhr

Flensburg hinter den Kulissen

Vom Nordertor schlenderst du über Schleichwege – Trepp‘ auf, Trepp‘ ab – durch versteckte Parks und entdeckst so manches Geheimnis der nördlichen Altstadt. Die Tour endet in der Norderstraße, berühmt für ihre hängenden Schuhleinen.

Treffpunkt: Nordertor, Norderstraße 138

Termin: 06. September, 14.30 - 16.00 Uhr

Flensburg – eine erotische Hafengeschichte

Auf den Spuren von der „Roten Laterne“ bis zur Erotik-Pionierin Beate Uhse. Geschichten über die „hängenden Schuhe“, den „falschen Amtsarzt“ Dr. Dr. Bartholdy und „Trödel Pit“. Die Führung endet mit einem Schnaps in einer urigen Hafenkneipe.

Treffpunkt: Anker vor dem Schifffahrtsmuseum

Termin: 18. September, 19.00 - 20.30 Uhr

Flensburgs Geheimnisse – fernab der Altstadt

Folge uns auf einem Spaziergang über den Museumsberg, vorbei am Idstedt-Löwen bis zur Parkanlage Alter Friedhof und zum Christiansen-Park. Auf der Westlichen Höhe liegen einige geheimnisvolle Geschichten im Verborgenen!

Treffpunkt: Vor der Kirche St. Nikolai/Südermarkt

Termin: 13. September, 11.30 - 13.30 Uhr

Petuh: Fru Hansen vertellt die Flensburger Welt

Schon einmal „Petuh“ gehört – die besondere Sprache an der Flensburger Förde? Die charmante Mundart erlebst du auf dieser Führung durch das Herz der Stadt.

Treffpunkt: Anleger Salondampfer Alexandra/Schiffbrücke

Termin: 23. September, 14.00 - 15.30 Uhr

Mit Petuh-Tante „Emmi Hansen“auf Altstadttour

Du spazierst durch die südlichen Altstadtgassen und wirfst einen Blick in die Höfe der malerischen Roten Straße. Nebenbei erfährst du Anekdoten über Flensburger Originale wie Abbi Cremschnitt und den Swatten Jakob. Die Tour endet mit drei kleinen Gaumenfreuden in der Fischmanufaktur.

Treffpunkt: Käte-Lassen-Hof/Holm Nr. 49 – 51

Termin: 02. September, 14.00 - 15.30 Uhr

Hafen, Höfe & Helgoländer

In besonderer Stimmung erlebst du das abendliche Flensburg: Lass dich treiben entlang des Flensburger Hafens, durch die Kaufmannshöfe und die malerischen Gassen. Die Führung endet mit einem Schnaps in einer urigen Hafenkneipe.

Treffpunkt: Anker vor dem Schifffahrtsmuseum

Termin: 11. September, 19.00 - 20.30 Uhr

Altstadt: Jugendstil & Höfe

Entdecke die abwechslungsreichen Kulissen Flensburgs und erlebe die Geschichte der Stadt aus einem neuen Blickwinkel.

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termin: 13. September, 14.30 - 16.30 Uhr

Altstadt-Atmosphäre in einer Stunde

Erlebe die besondere Atmosphäre dieser historischen Stadt in nur einer Stunde! Diese kurze Tour bietet dir einen perfekten Überblick über das Herz von Flensburg und lässt dich die Stadt auf eine ganz neue Weise erleben!

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termine: 09./30. September, 12.00 - 13.00 Uhr

Die Spuren des Mittelalters – Flensburg im 16. Jahrhundert

Begib dich auf eine Zeitreise und erfahre, wie die Gesellschaft im 16. Jahrhundert in Flensburg lebte. Die Tour führt über historische Stadtkirchen, belebte Marktplätze, das Kompagnietor, die Marienstraße und endet am historischen Stadtmittelpunkt. Dabei erfährst du Wissenswertes über Land und Leute in Zeiten der Hexenverbrennung, der Reformation, des Folterns und eines florierenden Seehandels.

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termin: 16. September, 14.30 - 16.00 Uhr

KONTAKT & BUCHUNG für alle diese Führungen:

Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH | Touristinformation Flensburg Nikolaistraße 8

24937 Flensburg | Fon +49 (0)461 90 90 920 | E-Mail info@flensburger-foerde.de | www.flensburger-foerde.de

Wichtiger Hinweis: Die TAFF führt die Stadtführungen nur mit vorheriger Anmeldung und einer Teilnehmerbegrenzung

durch. Gäste können sich telefonisch, per E-Mail oder persönlich für eine Stadtführung anmelden. Die Buchung und Bezahlung der Tickets ist ebenfalls online möglich unter: www.flensburger-foerde.de/erlebnis/erlebnisse