In diesen letzten Wochen des Jahres wird es alle Jahre wieder besinnlich und gemütlich. Überall liegt der Duft von gebrannten Mandeln, Mutzen und heißen Maronen in der Luft. Die Straßen erstrahlen im Lichterglanz und man trifft sich mit Freunden und Familie auf ein Heißgetränk an der Weihnachtsmarkt-Bude des Vertrauens. Kurz: Die Weihnachtssaison ist in vollem Gange.

Während der Flensburger Punsch­wald bereits den gesamten November gemütliche Erlebnisse inmitten von Tannen und Punschbuden ermöglichte, sieht man inzwischen fast überall winterlich-weihnachtliche Dekoration und hört Weihnachtslieder. Sie möchten wissen, wo Sie auch in diesem Jahr wieder in die richtige Weihnachtsstimmung kommen und die Adventszeit genießen können? Wir haben einige Vorschläge für Sie.

Flensburger Weihnachtsmarkt

Am 27. November öffnete der Flensburger Weihnachtsmarkt seine Tore. Hygge, Herz & Lichterglanz erwarten Sie auf diesem traditionellen Weihnachtsmarkt mit seiner warmen Beleuchtung und den Hütten im nordischen Stil. Während es auf dem Südermarkt bis zum 23. Dezember rund um die Weihnachtspyramide, das adventliche Wahrzeichen des Weihnachtsmarktes, hyggelig zugeht, haben Sie vom Holm bis hin zum Nordermarkt noch bis zum 31. Dezember 2023 die Möglichkeit, an Hütten mit Kunsthandwerk zu stöbern und die eine oder andere typisch winterliche Leckerei zu genießen.

Auch die Rote Straße mit ihren romantischen Kaufmannshöfen lädt wieder zu einem weihnachtlichen Bummel ein. Hier liegt Nostalgie in der Luft, wenn man über das Kopfsteinpflaster schlendert und sich auf eine Tasse hausgemachten Punsch freut. Am 2. Dezember erwartet Sie hier das traditionelle Fensterkonzert. Um 15 Uhr sorgt das Blechbläserensemble Piffari aus den Fenstern des Wein- und Rumhauses Braasch für festliche Stimmung.

Weihnachtsmarkt Harrislee

Am 2. und 3. Dezember erwartet Sie der Harrisleer Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz Harrislee. Freuen Sie sich auf ein Wochenende voller Weihnachtsstimmung von 12.00 – 19.00 Uhr am Samstag sowie 12.00 – 18.00 Uhr am Sonntag.

Weihnachtsmarkt in Tarp

Am 2. Adventswochenende findet der Weihnachtsmarkt im Tarper Schulzentrum statt. An der Alexander-Behm-Schule erwarten Sie am 9. Dezember von 12.00 – 18.00 Uhr sowie am 10. Dezember von 10.00 – 17.00 Uhr weitläufig regengeschützt Hobbykünstler, Gastronomen, Schausteller und vielleicht sogar der Weihnachtsmann.

Weihnachtsdorf Wanderup

Das Weihnachtsdorf Wanderup begrüßt seine Besucher in diesem Jahr vom 1. – 3. Dezember. Der Startschuss fällt am Freitag um 17 Uhr, wenn der diesjährige Schirmherr, NDR Moderator Michael Thürnau (bekannt als der Bingobär), das traditionelle Weihnachtswochenende auf dem Dörpsplatz eröffnet. Kurz darauf wird der Holzwichtel des Jahres enthüllt. Wer die einzigartige Stimmung erleben möchte, die das Weihnachtsdorf Wanderup verbreitet, der hat am 1. Dezember von 17 – 22 Uhr, am 2. Dezember von 11 – 22 Uhr und am 3. Dezember von 11 – 18 Uhr die Gelegenheit dazu.

Advent im Speicher Wanderup

Auch im traditionsreichen Wanderuper Speicher von Maren Petersen und ihrem Sohn Ole Petersen-Rossi sind die stimmungsvollsten Wochen des Jahres angebrochen. Über 40 Jahre ist es mittlerweile her, dass der erste Weihnachtsmarkt im urigen Dachstuhl des Hauses veranstaltet wurde. Damals wie heute ist ein Besuch in dem über drei Etagen aufwendig dekorierten, alten Gebäude im Zentrum von Wanderup insbesondere in der Weihnachtszeit ein Erlebnis.

Viele Dekorationsideen regen bei einem Bummel durch die kunsthandwerkliche Ausstellung dazu an, sich die Weihnachtsstimmung mit nach Hause zu nehmen.

Wunderbar abgerundet wird der weihnachtliche Ausflug durch einen Besuch im kuscheligen Café im ehemaligen Stall im Erdgeschoss, in dem während der Adventszeit neben der berühmten Trümmertorte auch Bratäpfel, Waffeln, Flammkuchen und Fliederpunsch serviert werden.

Ein besonderes Anliegen ist hier stets das Kulturprogramm, das verschiedene Lesungen, Kabarett- und Theaterabende in den kommenden Monaten bereithält.

Adventsbasar in der Bergmühle

Am 2. Advent (Sonntag, den 10. Dezember 2023) wird es auch in diesem Jahr wieder weihnachtlich in der Bergmühle Flensburg. Von 10 bis 17 Uhr findet im dortigen Speicher nämlich an diesem Tag ein kleiner Adventsbasar statt. Schauen Sie vorbei, holen Sie sich Inspirationen und finden Sie kleine Geschenke für das Weihnachtsfest.

Märchenweihnacht auf Schloss Glücksburg

Ein märchenhaftes Weihnachtserlebnis erwartet Besucher an allen vier Adventswochenenden auf Schloss Glücksburg. Das Schloss sowie der Schlosshof verwandeln sich in einen einzigartigen Weihnachtsmarkt, der Sie in eine andere Welt entführt, eine weihnachtliche Märchenwelt. Neben wunderbarer Beleuchtung und Lichteffekten tragen lebensgroße Märchenbücher, Elfen, Wichtel und weihnachtliche Konzerte zur besonderen Weihnachtsstimmung bei. Der Schlosshof wird zum romantischen Markt voller Kunsthandwerk, leckerer Heißgetränke und jeder Menge weihnachtlicher Köstlichkeiten. Die Märchenweihnacht können Sie freitags von 16 – 21 Uhr, samstags von 14 – 21 Uhr und sonntags von 12 – 19 Uhr erleben. An Heiligabend ist der Weihnachtsmarkt auf Schloss Glücksburg geschlossen.

Tannenbaumverkauf auf Gut Oestergaard

Was wäre ein Weihnachtsfest ohne Tannenbaum? Vom 8. – 20. Dezember 2023 haben Sie die Möglichkeit, auf Gut Oestergaard ein Exemplar zu erwerben. Wer gern selbst einmal sein Talent als Holzfäller auf die Probe stellen möchte, der kann am 9. + 10. sowie am 16. + 17. Dezember vorbeischauen. An diesen Tagen können Sie Ihren gewünschten Tannenbaum im Oestergaarder Wald direkt an der Ostsee selbst schlagen. Zum Weihnachtsbaumverkauf wird es an den Wochenenden Leckeres vom Grill, Punsch, Kakao und Stockbrot am Lagerfeuer geben.

Schwahlmarkt Schleswig

Vom 9. – 17. Dezember 2023 ist es wieder Zeit für den Schwahlmarkt im St. Petri-Dom zu Schleswig. Der beliebte Kunsthandwerker- und Weihnachtsmarkt gehört zu den schönsten und stimmungsvollsten Weihnachtsmärkten im Norden und bezaubert in diesem Jahr bereits zum 40. Mal mit seiner ganz besonderen Atmosphäre. Er findet im Kreuzgang des Schleswiger Doms, im sog. „Schwahl“ (vom niederdeutsch-dänischen „Svalbard“ = Kühler, überdachter Gang) statt. Unter mittelalterlichen Gewölben bieten Kunsthandwerker*innen aus Schleswig-Holstein und Dänemark hier ihre handgearbeiteten Produkte an. Täglich um 15 Uhr finden Turmführungen mit Gang über das Gewölbe statt und unter dem Thema „Weihnachtliche Ansichten” starten jeweils um 15.30 Uhr offene und kostenfreie Führungen.

Husumer Weihnachtsmarkt

Was 1967 mit einem Karussell und einer Mandelbude an der Husumer Stadtkirche St. Marien begann, hat sich über die Jahre zu einem gemütlichen und traditionellen Weihnachtsmarkt entwickelt. Bereits zum 56. Mal verwandelt sich das Stadtzentrum der „grauen Stadt am Meer” zu einem festlich geschmückten Treffpunkt für Groß und Klein. Vom 27. November bis zum 27. Dezember zieht hier der Duft von Glühwein und Lebkuchen durch die engen Gassen der Husumer Altstadt. Verbinden Sie einen Shopping-Ausflug zur Weihnachtszeit mit einem Besuch dieses Weihnachtsmarktes und genießen Sie vielleicht auch eines der zahlreichen Konzerte, die in der Adventszeit stattfinden.

Weihnachtsmarkt Sankt Peter-Ording

Sankt Peter-Ording ist nicht nur im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel. Auch in der Weihnachtszeit lohnt sich eine Tour an die Nordsee. Am 8. Dezember öffnet der heimelige Weihnachtsmarkt hinter der Historischen Insel im Dorf seine Tore. Stimmen Sie sich mit weihnachtlichen kulinarischen Highlights in winterlicher Atmosphäre auf die Festtage ein. Es erwarten Sie unter anderem zwei Eisstockbahnen, ein Kinderkino und ein Karussell. An den Wochenenden kommen nicht nur talentierte Solokünstler vorbei, die Sie mit Live-Musik verwöhnen, auch der Weihnachtsmann hat den einen oder anderen Halt in Sankt Peter-Ording eingeplant.

Sylter Wintermarkt

Auch Sylt steht ganz im Zeichen weihnachtlicher Vorfreude. Vom 8. Dezember 2023 bis zum 3. Januar 2024 findet der 5. Sylter Wintermarkt in Westerland statt. Im Herzen von Westerland, gut geschützt vor den rauen Nordseewinden, finden sich ausgesuchte Aussteller in urigen Adventshütten und sorgen für beste Winter-Weihnachtsstimmung. Gemütlichkeit ist garantiert bei gutem Essen, einem wärmenden Getränk und romantischem Feuer. Im Rahmen des Wintermarktes sind zudem einige Veranstaltungshighlights geplant. So stehen beispielsweise Lesungen und After Work Parties auf dem Programm. Ein Tages- oder gar Wochenendausflug auf die Insel, um den Alltag hinter sich zu lassen, ist also im Dezember durchaus eine Überlegung wert.

Weihnachtsstadt Tondern

Die für viele schönste Zeit des Jahres begann in Dänemark – genauer gesagt im beschaulichen Tondern – bereits am 4. November. An diesem Tag wurde „Julebyen Tønder” mit der traditionellen Weihnachtsmannparade feierlich eröffnet. In der historischen Altstadt erleben Sie das traumhafte skandinavische Weihnachtsgefühl zwischen nach Tanne duftenden Weihnachtsbäumen, zauberhafter Beleuchtung und leckeren Köstlichkeiten. Genießen Sie einen würzigen Gløgg oder frisch gebackene Æbleskiver. Samstags und sonntags fährt der Weihnachtszug durch die Fußgängerzone – ein Erlebnis für Groß und Klein. Auch der fliegende Weihnachtsmann kommt regelmäßig von Donnerstag bis Sonntag zu Besuch und sorgt für strahlende Kinderaugen.

Krusmølle

Einen der schönsten Weihnachtsmärkte Dänemarks finden Sie in Südjütland, genauer gesagt auf dem Gut Krusmølle. Die Location, ein alter Gutshof aus dem 16. Jahrhundert, ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert, versprüht allerdings besonders zur Winterzeit das typisch dänische Hyggegefühl. Auf einer Fläche von insgesamt 2000 Quadratmetern werden freche Elfen, fromme Engel, Glaskugeln in verwandelten Farben und Weihnachtseffekte verkauft, die Sie sich kaum vorstellen können. Neben einer wunderschönen Vielfalt an Weihnachtsdekoration finden Sie hier auch viele Geschenkideen. Und nach dem Stöbern und Shoppen gibt es genügend Möglichkeiten, den Gaumen mit schmackhaften Speisen und Getränken zu verwöhnen. Der Weihnachtsmarkt findet bis zum 23. Dezember statt.

Ob auf dem großen Weihnachtsmarkt oder dem kleinen Adventsbasar, genießen Sie die besinnlichen Momente, die Treffen mit Familie und Freunden, die strahlenden Kinderaugen und den besonderen Zauber dieser Zeit.