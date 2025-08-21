Mit einem fulminanten doppelten Finale beendet Fazıl Say gemeinsam mit dem Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra – dem prominentesten Klangkörper aus seiner Heimatstadt Istanbul – sein Künstlerporträt 2025 beim SHMF. In Flensburg erklingt zunächst Beethovens Klavierkonzert Nr. 3, das mit seiner dramatischen Intensität, lyrischen Schönheit und virtuosen Brillanz einen wichtigen Schritt von der klassischen Tradition hin zur Romantik darstellt. Fazıl Says Sinfonie Nr. 4 folgt nach der Pause und trägt den Beinamen »Hope« – er sagt: »Die Sinfonie komponierte ich 2017 während der weltweiten Terrorattacken durch den IS. Das hat unser Leben damals sehr pessimistisch beeinflusst. Und doch mündet das Werk voller Hoffnung in den Wunsch, dass wir einst ein besseres Leben haben mögen.«

Dienstag, 02.09.2025, 19.30 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg