Seit mehr als einem Vierteljahrhundert versammeln sich zur RumRegatta historische Schiffe im Hafen der Fördestadt Flensburg. Sie zählt im nord­europäischen Raum zu den größten Veranstaltungen dieser Art. Mittlerweile findet die RumRegatta zum 43. Mal statt und ist nicht mehr „nur“ ein Fest der Segler für Segler, sondern auch ein Publikumsmagnet für die Region. Der Sturm im Herbst 2023 hat die Schiffbrücke stark beschädigt. Dort können bis auf weiteres keine Schiffe anlegen und auch die begehbare Fläche steht nun nicht mehr für Veranstaltungen zur Verfügung. Daher wird für die diesjährige RumRegatta, die vom 09. – 12. Mai 2024 stattfindet, auf die Nordertor-Pier (gegenüber Volksbad) ausgewichen.

Gaffelmarkt

Dieses Jahr werden die Schiffe, die zur RumRegatta kommen, am Bohlwerk des Museumshafens und nördlich davon an der Nordertor-Pier liegen. Auch der Gaffelmarkt wird dann auf der Fläche gegenüber dem Volksbad stehen. Auf dem Markt lassen sich Traditionshandwerker, Kunst- und Kulturaktivitäten, Musik auf Augenhöhe, viele Kleinigkeiten und Schleckerbuden finden. Richtung Wasserseite werden zusätzlich Tische und Bänke aufgestellt, damit Besucher sich dort niederlassen können, um die Szenerie zu genießen!

Was man auf dem Markt erleben kann? Traditionshandwerk hautnah: Knotenmacher, Sailer, Schmied, Drechselworkshop, Buddelschiffe, Leder Mitmachwerkstatt und und und…

Und für die Kleinen: Basteln, Buddelschiffe bauen, Kinderschminken, Drechseln, Art Petit und vieles mehr

Allgemeine Öffnungszeiten des Marktes:

Do., 9. Mai 2024, 10.00 Uhr bis 01.00 Uhr

Fr., 10. Mai 2024, 09.00 Uhr bis 01.00 Uhr

Sa., 11. Mai 2024, 09.00 Uhr bis 01.00 Uhr

So., 12. Mai 2024, 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Musik

Wie immer laufen unsere Kapellen auf dem Markt tagsüber herum und machen handgemachte Musik auf Augenhöhe – unverstärkt – unplugged – ohne Lautsprechertürme und Lightshow. Es wird also wieder gemütlich!

Es spielen auf: „Rock die Strasse“, „Mit voller Spielmannswucht“, „Green and Grey“ und weitere Acts!

Preisverschleuderung

Im Anschluss an die Rumregatta findet am Samstag, den 11. Mai die legendäre Preisvergeudung, oder Preisverschleuderung statt. Unter viel Gelächter bekommen überambitionierte Skipper, die in ihrer Klasse den ersten Platz „ersegelt“ haben, einen Spottpreis ausgehändigt. Die Zweitplatzierten hingegen werden für ihre zurückhaltende Art mit 3l Rum geehrt. Im Anschluss findet die hörenswerte, öffentliche Probe des Gaffelorchesters „Jekami“ für jedermann statt. Danach spielt dann gegen 21:00 Uhr das „Gaffelorchester“!

Geschichte der RumRegatta

Was 1979 mit der Gründung des Museumshafens begann, führte ein halbes Jahr später zur ersten RumRegatta in Flensburg. Mittlerweile hat sich die RumRegatta zum größten, nordeuropäischen Treffen von historischen, gaffelgetakelten Arbeitsschiffen gemausert. Einiges hat sich verändert, jedoch ist eine Sache seit 44 Jahren unverändert – Das Motto: „Lieber heil und Zweiter, als kaputt und breiter“.

Kamen zur ersten RumRegatta 1980 26 Schiffe, so sind es heute bis zu 120 gaffelgetakelte Schiffe, die dem tieferen Sinn der RumRegatta „Lieber heil und Zweiter als kaputt und breiter“ Rechnung tragen. Es wird in 16 Klassen um den 2. Platz gewetteifert – und dafür gibt es jeweils die Magnum-Flasche (3 Liter) Rum. Wer unbedingt Erster werden will, darf sich bei der sagenhaften Preisvergeudung (Samstag ca. 18.30 Uhr) der Preisannahmepflicht eines wertvollen Gebrauchsgegenstandes aussetzen, mit den dazugehörigen Bemerkungen! Und dies sehr zur Freude des Publikums. Wer mitsegeln will, kann sich über den Historischen Hafen Flensburg gemeinnützige GmbH telefonisch unter 0461 - 18 29 18 01 anmelden.

Die Regatten

Die Flensburg-Fjord Regatta startet am Freitag, den 10. Mai in Sønderborg um 11.00 Uhr. Die gemeldeten Schiffe segeln dann von Sonderburg in der Förde Richtung Flensburg. „Gezeitet“ wird dann an einer Tonne in der Innenförde.

Zur gleichen Zeit wird am Freitag ab 12.00 Uhr im Flensburger Innenhafen die Lüttfischer-Regatta gestartet; 3 Wettfahrten die alle direkt vom Hafenkai beobachtet werden können. Hier geht es um den sogenannten Bowlercup für die baugleichen Sjekten und um den Fischerdreikampf aller offenen Boote (Segeln, Rudern, Fischen)!

Die Preisverleihung für die Lüttfischer-Regatta findet im Anschluss im Lüttfischerhafen statt. Die Sieger der Flensburg-Fjord-Regatta werden um 19.00 Uhr im Schifffahrtsmuseum geehrt.

Am Samstag den 11. Mai findet dann die eigentliche Rumregatta statt mit folgendem Zeitplan:

09.00 Uhr: Skipperbesprechung an der Gesine (das Schiff des Historischen Hafens)

10.00 Uhr: Ablegen

11.00 Uhr: Start in der Wasserslebener Bucht; Start und Zielschiff wird in diesem Jahr die Gesine sein.

Ca. 17.00 Uhr: Regattaende (je nach Wind) – und nach der RumRegatta die Preisvergeudung

Gegen 18.30 Uhr: Es wird es hörens- und sehenswert auf dem Veranstaltungsgelände.

Also: Auf zum Flensburger Hafen!!