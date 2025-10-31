Die Kult-Comedy-Show aus dem Waschsalon wird 25 Jahre alt und feiert Geburtstag!

Das mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnete Stand-Up-Comedy-Format präsentiert seit einem Vierteljahrhundert namhafte Comedians und Comediennes sowie die neuesten Talente der Comedy-Szene live on stage.

Heutige Stars und Sternchen wie Felix Lobrecht, Özcan Cosar, Chris Tall, Tahnee, Bastian Bielendorfer, Enissa Amani, Olaf Schubert, Bülent Ceylan, Torsten Sträter, Markus Krebs, Simon Stäblein, Maria Clara Groppler, Osan Yaran, Tutty Tran, Nico Stank, Negah Amiri, Carl Josef und viele mehr hatten im legendären Kult-Comedy-Waschsalon ihre ersten Bühnenauftritte.

Das Kultformat feiert ein Jahr lang Geburtstag und präsentiert eine Geburtstagsshow, die sich gewaschen hat! NightWash bringt die beste Stand-Up-Comedy angesagter Comedians, upcoming Stars und talentierter Newcomerinnen und Newcomer mit dem allerbesten Publikum auf die Bühne. Jede Show ist ein Unikat!

Alle Infos und Termine auf nightwash.de Tickets unter eventim.de.

Donnerstag, 06.11.2025, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg