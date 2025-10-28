Stilecht erobern The Baltic Scots jede Bühne. Aus der Leidenschaft des Scottish Folk, der Rauheit des Rock´n Roll und der Sehnsucht nach der endlosen Weite der Highlands destillieren sie besten Celtic Folk Rock – SchottenRock. Für die Kehle und den Gaumen gab es schon immer Finest Singlemalt Whisky – für Ohr, Herz und Tanzbein gibt es den SchottenRock der Baltic Scots.

Die vier gestandenen SchottenRock-Urgesteine von der Ostsee:

Stefan McBassHenge (b, voc)

Rolf McLordOfTheKeys (keyb, voc)

Falk McHawk (dr, perc, voc)

Micha McGuitar (git, voc)

wurden mit Ostseewasser getauft und in ihren Adern fließt flüssiges Sonnenlicht.

Die Eigenkompositionen der mehrfachen Deutschen Rock- & Pop Preisträger gehen mit hundertprozentiger Ohrwurmqualität direkt ins Blut.

The Baltic Scots verbreiten mit ihrem SchottenRock pure Lebenslust und gute Laune – sie bringen Freude ins Herz, Lächeln ins Gesicht und Tanz in die Füße. Live for today – kommt vorbei und feiert das Leben mit The Baltic Scots.

Slàinte Mhath!

Samstag, 08.11.2025, 20.00 Uhr

AuLa kulturell, Hauptstraße 15 a, Langballig