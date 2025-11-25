Nachdem Max Giesinger in 2024 das 10-jährige Jubiläum seines Debutalbums „Laufen Lernen“ feiern konnte und bald darauf erstmals im Rahmen der „Night Of The Proms“ bei 16 Arenashows in Begleitung eines großen Orchesters aufgetreten ist, leitet er mit der Veröffentlichung seiner Single „Menschen“ die nächste Phase seiner Karriere ein.

Es ist gute acht Jahre her, als Max Giesinger sich als „Der Junge, der rennt“ in das Gedächtnis der Musikwelt gebrannt hat. Der Albumtitel ist immer noch programmatisch, der Mann ist deutlich mehr unterwegs als zu Hause – zu Fuß auf dem Weg durch Hamburg, allein auf fremden Kontinenten, mit seinen Jungs auf großen Bühnen. Über 800 Konzerte hat Max im vergangenen Jahrzehnt gespielt, hat Deutschland in all seinen Facetten kennengelernt. Und sein Publikum, dessen intensive Nähe ihm wichtig ist. Er lebt von ihr.

„Menschen“ stellt den Auftakt für ein neues Album dar. Mit Stücken, die an einen Roadtrip erinnern. Ein Trip, der nicht geradlinig ist, ungeplant, mit Zwischenstopps. Mit von Max ungehörten Sounds und Texten, die tief gehen. Max ist der Reiseführer dieses Trips. „Es ist schon irre, wie unterschiedlich wir ticken“, sagt Max, „jeder sieht die Welt aus seiner eigenen Perspektive. Es ist, als gäbe es acht Milliarden Versionen der Erde“. Aber trotzdem, auch das hat Max festgestellt, eint uns doch dieselbe Ausgangslage. „Wir träumen alle von der besten Version von uns selbst, wir arbeiten an ihr, wir scheitern und hoffen und lernen jeden Tag ein bisschen mehr, wer wir sind“, sagt er. Und stehen doch immer auch im Abgleich mit anderen. „Und das gilt universell für jeden auf der Welt. Ich finde das faszinierend.“

Daher ist das neue Album nicht nur eine Sammlung neuer Songs, sondern ein zeitloser Appell an die Menschlichkeit, verbunden mit der Einladung, sich selbst und andere mit allen Fehlern und Stärken anzunehmen. Was eignet sich besser, als das gemeinsame Erlebnis bei einem seiner Konzerte zu feiern? „Menschen“ ist ein Roadtrip, auf dem man Max Giesinger unbedingt begleiten sollte.

Freitag, 12.12.2025, 19.30 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg