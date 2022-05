Liebe Leserin, lieber Leser,

was rast bloß die Zeit!?! Eben feierten wir noch Ostern, jetzt beginnt in wenigen Tagen bereits der meteorologische Sommer, am 1. Juni 2022. Der kalendarische Sommeranfang lässt noch knapp drei Wochen länger auf sich warten; den erleben wir am 21. Juni – mit dem gleichzeitig längsten Tag des Jahres! Sommerliches Feeling konnten wir auch schon im Mai entwickeln, die Temperaturen kletterten sogar schon über die 20-Grad-Marke; überhaupt durften wir schon viele sonnige Tage genießen, mit sehr wenig Regen. Das bereitet der Landwirtschaft richtig Sorgen, auch Gartenbesitzer klagen bereits über Mangel an Wasser.

Im Wonnemonat Mai hat uns weiterhin der Ukraine-Krieg in Atem gehalten, mit spürbaren Konsequenzen auch hierzulande: Teilweise saftige Preissteigerungen belasten unsere Haushalte – die privaten wie die öffentlichen. In der großen Politik ist auch nicht mehr vieles so wie es lange Jahre war: Die NATO-Erweiterung durch zwei traditionell neutrale Staaten wie Finnland und Schweden steht unmittelbar bevor, die G7-Außenminister tagten nicht im Weißen Haus in Washington, sondern in Weißenhaus in Schleswig-Holstein – große Einigung wie schon lange nicht mehr wurde demons- triert. In der nationalen Politik ragten zwei Landtagswahlen heraus, die erste hierzulande brachte eine recht klare Wähler-Entscheidung zugunsten der bisherigen Jamaika-Koalition mit sich, die drei Parteien verhandeln aktuell noch miteinander, wie sie es künftig halten wollen. Große Gewinner beider Wahlen waren die Grünen, die wohl auch bei der künftigen Regierungsbildung in NRW das Zünglein an der Waage sein werden. Auch in Flensburg steht bald eine Wahl an, im September gilt es, den bzw. die künftige OB der nächsten 5 Jahre für unsere Stadt zu wählen. Dieser Wahl ist noch der gerade begonnene Zensus 2022 quasi „vorgeschaltet“, in den kommenden Wochen werden entsprechende Bürgerbefragungen durchgeführt werden.

Und was macht Corona? Diese uns über zwei Jahre begleitende Pandemie ist fast komplett aus den Schlagzeilen verschwunden – obwohl gerade in Schleswig-Holstein die Zahlen der Infizierten noch vergleichsweise hoch sind; Corona hat irgendwie seinen Schrecken verloren, die Menschen kehren mehr und mehr zu altgewohnten Verhaltensmustern zurück. Die Gesichtsmaske ist allerdings längst ein gewohnter Anblick im öffentlichen Leben geworden; wer es möchte, trägt sie noch, wer nicht, lässt es bleiben …

Im Sport sind bereits viele Entscheidungen gefallen, die Saison 2021/2022 liegt in den letzten Zügen. Die Fußballer sind praktisch fertig, der HSV kämpft noch um den Wiederaufstieg, die Handballer der SG möchten sich gern erneut für die kommende Champions League qualifizieren, ob es erneut dafür reichen wird, wird sich erst Anfang Juni zeigen.

Der Juni bringt uns das Pfingstwochenende, an jenem Wochenende feiert auch die hiesige Bergmühle ihre Restaurierung, überhaupt ist ordentlich was los in Flensburgs Norden, Butcher Jam am Schlacht- hof, und nur ein Wochenende später feiern „unsere“ Dänen das Arsmode, die Schulkinder machen sich im Juni bereit zum Endspurt, denn gleich am ersten Juli-Wochenende beginnen die lang ersehnten Sommerferien in Schleswig-Holstein!

Helfen Sie gern mit bei der Wahl des SG-Handballers des Jahres 2022; die Einzelheiten dazu finden Sie im Innenteil des Magazins. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Ausgabe erneut ein abwechslungsreiches und interessantes Monatsmagazin zum Lesen und Stöbern zur Verfügung gestellt haben!

Ihr Flensburg Journal wünscht einen friedlichen, sommerlichen und entspannten Juni 2022!

Zur Online-Ausgabe

Zum Magazin-Archiv

0 0 votes Article Rating