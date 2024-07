OSTSEEMAN Triathlon Glücksburg am 03. und 04. August

Spannung und Leidenschaft bei den Deutschen Meisterschaften auf der Triathlon Mitteldistanz beim OstseeMan 2024

Zum dritten Mal in Folge hat sich der OstseeMan in Glücksburg als Gastgeber für Deutsche Meisterschaften im Triathlon etabliert. Und für dieses Jahr gibt es eine besonders aufregende Nachricht: Die Deutsche Triathlon Union (DTU) hat die Deutsche Meisterschaft auf der Mitteldistanz an das “Hawaii des Nordens” Glücksburg vergeben! Damit kehrt die populäre Mitteldistanz-Meisterschaft am 04. August 2024 erstmals seit 25 Jahren wieder nach Schleswig-Holstein zurück.

Der OstseeMan Triathlon ist bekannt für seine atemberaubende Kulisse und sein einzigartiges Ambiente. Schwimmen in der glasklaren Ostsee, Radfahren durch das malerische nördliche Angeln auf einem schnellen Rundkurs und Laufen entlang der wunderschönen Ostseeküste und der lebhaften Promenade von Glücksburg vor Tausenden begeisterter Zuschauer – dieses Event ist seit über 22 Jahren ein unvergessliches Sporterlebnis.

„Wir sind überwältigt von dem Zuspruch und freuen uns sehr über die Entscheidung der DTU, die Deutsche Meisterschaft auf der Mitteldistanz im Rahmen des OstseeMan 2024 in Glücksburg auszutragen”, sagt Mirko Gröschner, der Rennleiter des OstseeMan. „Dies ist eine Anerkennung für all die harte Arbeit und Leidenschaft, die in die Vorbereitung dieses Events fließt – besonders von den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Wir freuen uns darauf, die besten Triathletinnen und Triathleten Deutschlands hier bei uns begrüßen zu dürfen”, führt Sven Christensen, Leiter des OM-Organisationsteams, aus. „Die Deutschen Meisterschaften auf der Mitteldistanz wieder nach Schleswig-Holstein zu bekommen, ist ein Meilenstein für den Triathlonsport im Norden und wird die Popularität unseres Sports weiter befeuern.“

Der OstseeMan Triathlon hat sich als der nördlichste Triathlon Deutschlands etabliert und zieht Jahr für Jahr Aktive aus ganz Deutschland und dem Ausland an. Die Austragung der Deutschen Meisterschaft auf der Mitteldistanz wird zweifellos zusätzliche Spannung und Leidenschaft in das ohnehin herausfordernde Rennen bringen. Die 800 Startplätze für die Einzelstarter der Mitteldistanz sind bereits seit einigen Monaten restlos ausgebucht.

Wir laden alle Triathlon-Enthusiasten herzlich dazu ein, Teil dieses historischen Events zu werden. Seien Sie an der Strecke dabei, wenn die besten Athleten Deutschlands um den Titel der Deutschen Meister auf der Mitteldistanz kämpfen, und verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil dieses einzigartigen Triathlon-Erlebnisses zu sein!

Neuer Name, neues Konzept: Der „Quellental Charity Run“ beim OstseeMan Triathlon

Spannende Neuerungen im Eventportfolio des OstseeMan: Der bisherige „Frauenlauf“ erhält eine umfassende Neuausrichtung und präsentiert sich ab sofort unter dem Namen „Quellental Charity Run“. Diese Änderung spiegelt nicht nur einen neuen Namen und Partner wider, sondern auch ein frisches Konzept, das Inklusion und soziales Engagement weiter in den Vordergrund rückt.

In Kooperation mit dem Hauptsponsor, dem Restaurant Quellental by Glück in Sicht, öffnet der Quellental Charity Run seine Tore für alle Sportbegeisterten, unabhängig von Alter und Geschlecht. Um die Teilnahme für alle zu erleichtern, wird der Lauf in zwei Startgruppen organisiert. Dies ermöglicht es Läuferinnen und Läufern unterschiedlicher Leistungsniveaus, in einer für sie passenden Umgebung an den Start zu gehen, während sie gleichzeitig die einzigartige Atmosphäre des Events genießen können. Die maximale Zahl der Teilnehmenden liegt bei 300.

Ein weiteres Kernstück des neuen Konzepts ist das soziale Engagement. Die Startgebühr von 10 Euro pro Teilnehmer*in wird in voller Höhe für einen guten Zweck gespendet. Mit dieser Initiative möchten der OstseeMan Triathlon und Quellental by Glück in Sicht nicht nur ein sportliches Ereignis bieten, sondern auch einen Beitrag zur Unterstützung bedürftiger Gemeinschaften oder Projekte leisten.

„Mit dem Quellental Charity Run wollen wir zeigen, dass Sport mehr sein kann als nur Wettbewerb. Es ist eine Gelegenheit, zusammenzukommen, sich gegenseitig zu unterstützen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun“, erklärt Sven Christensen als Veranstalter des OstseeMan Triathlon. „Wir sind stolz darauf, mit dem Restaurant Quellental by Glück in Sicht zusammenzuarbeiten, welches diese Vision teilt und uns dabei unterstützt, ein unvergessliches Erlebnis für alle Teilnehmenden zu schaffen.“

Weil es ohne Ehrenamt nicht möglich wäre: Der „Doppelherz Ehrenamtspreis“

Der neu ins Leben gerufene Doppelherz Ehrenamtspreis zeichnet herausragende Persönlichkeiten, Vereine und Nachwuchs aus, die sich mit außergewöhnlich großem Engagement und viel Herzblut für den OstseeMan 2024 einsetzen. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen Vorbilder, die mit ihrer Arbeit einen wertvollen und kreativen Beitrag für den OstseeMan Triathlon 2024 leisten und deshalb selbst einmal ein Dankeschön verdienen und auf die „große Bühne“ gehören. Mit der Einführung des Doppelherz Ehrenamtspreises wird die Vielfalt des freiwilligen Engagements sichtbar gemacht und stärker in den Mittelpunkt gerückt. Gleichzeitig wird aufgezeigt, dass es sich lohnt, ehrenamtlich aktiv mitzuwirken. Bis zum 01.09.24 können Personen- / Vereins- / Organisations-Vorschläge für Kandidaten eingereicht werden. Anschließend bestimmt eine Jury aus einem Pool von Vorschlägen über die Gewinner. Die Sieger der jeweiligen Kategorien werden beim OstseeMan Helferabend 2024 verkündet und geehrt.

Für herausragendes Engagement bei der Umsetzung sowie visionäre Ideen der Gestaltung des OstseeMan Triathlon 2024 sind folgende Kategorien ausgeschrieben:

Organisationen/Vereine/Gruppen

Individuelle Personen

Jugend