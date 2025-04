Liebe Leserin, lieber Leser,

der Mai ist gekommen, wie es der Volksmund einst gerne besang … Das lange Osterwochenende 2025 und die Osterferien sind schon wieder Geschichte, der Wonnemonat Mai klopft bereits vehement an unsere Pforten. Der diesjährige April war wettermäßig aus norddeutscher Sicht „nicht ganz so schlecht“, hatte dabei so ziemlich alles an Wetterlagen im Gepäck: manche kühle Nacht, einige regnerische Tage, leider auch ausgerechnet am langen Osterwochenende, aber auch schon viel Sonnenschein, es hätte aber durchaus bereits etwas wärmer sein dürfen. Diesbezüglich blicken wir wettertechnisch hoffnungsvoll dem Mai entgegen! Der traditionelle Maifeiertag am 1.5. fällt in 2025 auf einen Donnerstag, mithilfe eines angehängten Brückentages könnte der „Tag der Arbeit“ ein langes Wochenende einläuten. Erst am 29.05. begehen wir dann den nächsten Feiertag Christi Himmelfahrt – in diesem Jahr ist alles recht spät im Kalender angesiedelt. Warum? Die Kirche hat bereits im Jahre 325 n. Chr. – also vor genau 1.700 Jahren, festgelegt, dass Ostern auf einen ganz bestimmten Sonntag fällt, nämlich den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang – so wurde es in 2025 der 20. April. PS: Wichtig für alle „Kinder“ unter den Lesern: Nicht vergessen, am 11.05. steht der alljährliche Muttertag an.

Zum Fördeklinikum Katharinen-Hospital: Unser künftiges und neues Flensburger Klinikum nimmt allmählich Formen an, die Gewinner des städtebaulich-freiraumplanerischen Ideenwettbewerbs zum neuen Gesundheitscampus am Peelwatt wurden kurz vor Ostern gekürt. Dem Zusammenwachsen der beiden traditionsreichen Flensburger Krankenhäuser im Jahre 2030 zu einem hochmodernen Gesundheitscampus mit Krankenhaus, Psychiatrie, Ausbildungszentrum, Kita u.v.m. steht wohl nichts mehr im Wege …

Unser Oberbürgermeister informiert in dieser Ausgabe ausführlich über die Planungen der Stadt Flensburg in Sachen Bürgerrat und Mobilitätswende, der Monat Mai bietet im hiesigen Flensburger Veranstaltungskalender zahlreiche Highlights an – so auch die RumRegatta 2025, die am langen Himmelfahrtswochenende veranstaltet wird. Der Mai-Kalender hat aber durchaus noch weitere attraktive Veranstaltungen in unserer Stadt sowie in der Region anzubieten: Die dänische Minderheit feiert mit ihren Freunden das alljährliche Årsmøde, zudem finden die Kappelner Heringstage statt, der Unewatter Schaftag lädt zur Teilnahme ein, und in diesen Wochen wird bei vielen Gelegenheiten an das Kriegsende des letzten Weltkriegs vor genau 80 Jahren erinnert. Wir lassen in unserer aktuellen Ausgabe des Journals auch den Mai 1945 in Flensburg nochmal lebendig werden, berichten wie gewohnt über Flensburger Persönlichkeiten und halten Sie auf dem Laufenden über unsere Vorzeige-Handballer der SG Flensburg-Handewitt. Wie Sie es gewohnt sind, dürfen Sie auch in 2025 gern an unserer alljährlichen Wahl des SG-Handballers des laufenden Spieljahres mitmachen.

Nutzen Sie den hoffentlich sonnigen und wärmenden Wonnemonat Mai am besten für die attraktiven Frischluftaktivitäten in der Region, genießen Sie den Einzug des Frühlings, der Rapsblüte, des leckeren Spargels … einfach alles, was diese schöne Jahreszeit hier im hohen Norden Deutschlands so zu bieten hat. Das Flensburg Journal wünscht Ihnen einen erbaulichen Mai 2025, genießen Sie die Zeit, bleiben Sie gesund und immer gut drauf!

