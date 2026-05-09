Die 45. Rum-Regatta am Himmelfahrtswochenende in Flensburg

Was wäre die Rum-Regatta ohne ihre Gastschiffe? Die kommen zum Teil von weit angereist, und alles was aus dem Süden kommt macht erst einmal in Kappeln Pause. Die Schiffe aus Kappeln haben daraus eine Tugend gemacht und seit 1986 am Himmelfahrtstag für die Anreise die Heringsregatta von Kappeln nach Sønderborg ins Leben gerufen. 2026 hat die Heringsregatta nun bereits ihren 40. Jahrestag! Gratulation! Wer also an Himmelfahrt im späten Nachmittagsbereich in Sønderborg Hafenflair mit bis zu 60 großen einlaufenden Traditionsschiffen erleben möchte, der kommt dort garantiert auf seine Kosten.

Der Museumshafen Flensburg hat dann vor 18 Jahren für alle Traditionsschiffe auf dem Weg von Sønderborg nach Flensburg die Fjordregatta auf Kurs gebracht. Dort gibt es am Freitag um 9:00 Uhr vor Beginn die Skipperbesprechung, wo dann wetterbedingt Start- und Zielpunkt festgelegt werden, so dass voraussichtlich am Spätnachmittag alle Schiffe im Flensburger Hafen ankommen werden. Für interessierte „Sehleute“ gibt es hier dann von der dänischen Seite vom Küstenweg, vor den Ochseninseln, die Möglichkeit das Schauspiel der einlaufenden Schiffe zu verfolgen.

Im Flensburger Hafen

Eigentlich sollte es ja bereits die 47. Rum-Regatta sein aber der zweimalige Corona-bedingte Ausfall ergab nun die Nummer 45. Die Rumregatta wird zum 3. Mal unter den eingeschränkten Möglichkeiten für Liegeplätze im Flensburger Hafen ausgerichtet. Die großen Schiffe sind an der Nordertor-Pier untergebracht. Davor findet dann der Gaffelmarkt mit heimischen Spezialitäten und natürlich auch dem Rumstand des letzten Flensburger Rumhauses, der Fa. Johannsen, statt. Das traditionelle Rumhaus sorgt seit nunmehr 26 Jahren für den Regatta-Rum! Die etwas kleineren Schiffe sind dann alle im Museumshafen zu finden. Die Stadtpier im südlichen Hafenbereich sieht leider immer noch schlimm aus und ist mit einem Bauzaun abgesperrt. Dieser Zustand wird wohl noch ein paar Jahre so bleiben! Die hoffnungsvolle Prognose, dass die Pier vielleicht zur 50. Rum-Regatta im Jahr 2031 bereit ist, bleibt abzuwarten. Wie war das mit der Hoffnung … ?

Die Lüttfischer

Aber nun zu unseren Gästen. Die kommen ja meist auf eigenem Kiel von weit her. Ausnahmen sind die Lüttfischer, die wenn sie von weiter weg angereist sind, ihre Schiffe über eine Slip-Bahn einsetzen müssen. Das ging früher einmal problemlos über die Slip-Anlage der Werft, aber die ist seit 4 Jahren ebenfalls marode und nicht einsatzfähig. Die guten Kontakte nach Fahrensodde haben hier in den letzten Jahren immerhin eine machbare Einsetzmöglichkeit auch für die Gastschiffe geboten. Das beachtenswerte Lüttfischer-Spektakel im Innenhafen startet am Freitag dem 15. Mai um 12:00 Uhr.

Bördeboot „Claudia“

Das Besondere des Events

Weiter im Ablauf mit den größeren Teilnehmerschiffen, die auf eigenem Kiel zur Rumregatta kommen. Die Rum-Regatta ist seit 1980 das bedeutende kulturelle Ereignis, und zudem das internationale Traditionsschiffstreffen im Norden. Was alle Regatten, Heringsregatta, Fjordregatta und letztendlich die Rum-Regatta auszeichnet: Es sind keine Regatten im Regattasportsinne, sondern unernste Geschwaderfahrten mit Spaß und Freude! Und es gilt für alle das Credo der Rum-Regatta: lieber heil und zweiter als kaputt und breiter!

Chance zum Mitsegeln

Wir rechnen zur 45. Rum-Regatta in diesem Jahr mit etwa 70 Schiffen, die als Teilnehmer am Regatta­spektakel beteiligt sind, davon ca. ein Viertel aus Dänemark! Wer auf einem Traditionsschiff mitsegeln möchte, hat die Möglichkeit sich im Hafenbüro bei Heidi Breuer Tel: 0461/18 29 18 01 zu melden. Es gibt noch freie Plätze. Als Besonderheit haben sich zur Rumregatta diesmal sechs spezielle Gastschiffe ohne Segel angesagt: Helgoländer Bördeboote, die ab Kappeln als Begleitschiffe die Regatten mitfahren. Die Bördeboote sind die seegängigen offenen Schiffe, mit denen die Besucher Helgolands viele Jahrzehnte von den großen Fahrgastschiffen auf die Insel transportiert wurden. Auch auf diesen Bördebooten kann man Kurztrips von etwa 2 Stunden buchen, zum Beispiel den Start der Rum-Regatta verfolgen oder die Zieleinläufe gegen Spende mitfahren. Hier kann man sich direkt anmelden: Rainer Hattecke 0171-7453891 oder Harald Hintz 0160-95593252.

Termine im Einzelnen

Die Feierlichkeiten zur 45. Rum-Regatta finden vom 14.05. – 17.05.2026 statt. Die Rum-Regatta selbst beginnt, wie auch im letzten Jahr, am Samstag um 10:00 Uhr mit dem Ablegen im Hafen, um 11:00 Uhr folgt der Start in der Wasserslebener Bucht, über die gesamte Fördebreite. Das Start- und Zielschiff soll in diesem Jahr wieder der Schlepper „Flensburg“ sein. Das Regattaende gegen 17:00 Uhr mit der anschließenden Preisvergeudung ca. 18:30 Uhr wird auf der „Gesine“ zelebriert. Im Anschluss dann eines der Highlights der Rum-Regatta: Das Gaffelorchester spielt auf der Bühne der „Gesine“ auf – unverstärkt und real – dazu sind alle Gäste herzlich willkommen.

Kleiner Nachsatz: Wir hoffen auf gutes Wetter mit mäßigem Wind aus SW oder NO und natürlich auf reichlich Sonnenschein! Der Wind hat im letzten Jahr leider etwas gefehlt! Wir schauen nach vorn …

Text und Fotos: Achim Staugaard, Regattaleitung