Beim Teppichhaus Dr. Ali Taghizadeh hat sich in den letzten Wochen Einiges getan, wie uns der Inhaber stolz mitgeteilt hat: „Ein neues Kapitel unserer Firmengeschichte haben wir am 1.9.2023 mit dem Umzug der Rendsburger Hauptniederlassung aus der Kirchenstraße 7 in die Büsumer Straße 22 geschrieben.

Hier im Rendsburger Gewerbegebiet bietet sich uns nunmehr die Möglichkeit, auf einer Fläche von über 1600 m² unser Dienstleistungsangebot sowie den Handel mit persischen Qualitäts-Teppichen zu zentralisieren und in großzügigen, hellen, freundlichen und ansprechenden Räumen zu präsentieren.“ Und er ergänzt: „Eigene Kundenparkplätze, barrierefreie Zugänge und ein ebenerdiger Showroom ermöglichen es unseren Kunden, komfortabel ihre Teppiche anzuliefern und abzuholen. Die günstige Lage an der B77 vereinfacht zudem die Abholung und Rücklieferung im Rahmen unseres kostenlosen Hol- und Bringservices für unsere Kunden in ganz Schleswig-Holstein.“

Unsere Leistungen für Sie

Wie erwähnt unterhalten wir einen kostenlosen Hol- und Bringdienst für ganz Schleswig-Holstein, Hamburg sowie das südliche Dänemark und bieten Ihnen zudem fachmännische Dienstleistungen wie Spezialreinigung von Teppichen, Teppichböden und Polstern. Wir sind ein anerkannter Fachbetrieb für Reparaturen und Restaurierung von Orientteppichen. Als das Handelshaus für persische Teppiche in der Region sind wir seit 1975 in Rendsburg ansässig.

Schauen Sie sich gern in unserem Hause in Ruhe um und informieren Sie sich über unser umfangreiches Service­angebot. Alle Arbeiten erfolgen in unseren hauseigenen Räumlichkeiten in Rendsburg.

Ein tolles Angebot

Wir sind uns sicher: Mit diesem Angebot „bleiben wir auf jeden Fall auf dem Teppich“, wie es so schön heißt. Vom 01.10. bis einschließlich 31.10.2023 erhält jeder Kunde 10% Rabatt auf alle Dienstleistungen (z. B.: Teppichwäsche / Reparatur)!

Und außerdem: Beim Erwerb eines Teppichs (egal welche Größe und welcher Preis) erhält der Kunde einen Gutschein für eine Teppichwäsche gratis dazu.

Zudem sind Sie herzlich eingeladen, uns bei einer Tasse persischen Tees über die Schulter zu schauen und sich von unserer Arbeit überzeugen zu lassen.

Für unsere geneigten Leser des Flensburg Journals nochmal der Hinweis auf unsere Filiale Flensburg:

Große Straße 57 (neben dem „Café Extrablatt“)

24937 Flensburg

Telefon: +49 (0) 461-794 58 311

E-Mail: info@dr-ali.de

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 11:00 – 18:00 Uhr

Sa. 11:00 – 16:00 Uhr

oder nach Absprache!