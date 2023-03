Was gibt es Schöneres, als sich den ganzen Tag an der frischen Luft zu bewegen. Ein Skiurlaub mit der ganzen Familie oder mit Freunden ist einfach herrlich. Morgens nach dem Frühstück die verschneiten Pisten hinunterzufahren, mittags eine gemütliche Pause auf der Hütte. Erholung pur. Das wunderschöne Berg-Panorama genießen und einfach die Batterien wieder aufladen.

Auch Kinder genießen den Spaß im Schnee. Und für alle die es mal ausprobieren möchten, gibt es tolle Skischulen, in denen man Ski- und Snowboard-Fahren in kurzer Zeit erlernen kann. Und für die ganz Kleinen ist im Ski-Kindergarten der Spaß garantiert. Egal ob in den Alpen oder in einer gemütlichen Hütte in Norwegen, Skifahren bringt allen Spaß.

Ende vergangenen Jahres feierte „Deep Blue“ seine große Neueröffnung im Scandinavian Park 11 in Handewitt. Seit nunmehr fast 30 Jahren bietet Inhaber Eric Grundner eine ganzjährige tolle Auswahl an Wassersport sowie Textilien angesagter Marken an. Da er selbst begeisterter Wintersportler ist, wird unter fachkundiger Beratung Ski- und Snowboard-Bekleidung für die ganze Familie angeboten. Wichtig ist die gute Qualität und Funktionalität der Skisachen, sodass man den Spaß beim Skifahren uneingeschränkt genießen kann. Selbstverständlich für Inhaber Eric Grundner sind eine kompetente Beratung und ein absolut faires Preis-Leistungsverhältnis. Neben den Gruppen und Familien entdecken jetzt auch immer mehr Schüler auf Klassenfahrten den Spaß in den Bergen. Im Textilbereich wird von Jacken über Jeans, T-Shirts und Kuschelhoodies alles offeriert, was das Herz begehrt. Auch hochatmungsaktive Bekleidung zum Fahrradfahren sowie wasserdichte Regenhosen zum Spazierengehen gibt es bei „Deep Blue“ in Handewitt. Kindersachen gibt es von den Größen 104 bis 176, Damensachen von Größe 34 bis 50 sowie Herrenbekleidung von S bis 6XL. Ganzjährig finden Wassersportler eine große Auswahl an Neopren-Anzügen und Neoprenzubehör bei Deep Blue Watersports. Egal ob zum Schwimmen, Stand Up Paddling, Kiten, Surfen, Wakeboarden oder Segeln, Deep Blue Watersports bietet Neopren für die ganze Familie.

