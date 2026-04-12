Es erwartet Sie eine frische Brise aus Rock, Blues, Funk, Jazz sowie gefühlvolle Balladen aus dem hohen Norden. Hörbie Schmidt, Sänger, Gitarrist, Texter und Komponist – Ikone der Popmusik aus dem Hohen Norden – moderiert mit Witz und Charme ein buntes Musikprogramm mit eigenen deutschen Texten und kreativen Coverversionen von J. Hendrix, Stevie Ray Vaughan, E. Clapton, B.B. King, Gary Moore u. a.

In den deutschen Texten geht es um Lust, Liebe und Leidenschaft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Himmel und Hölle und zwischen Illusion und Vision: Die Lyrics sind heiter bis ironisch, träumerisch, gefühlvoll, klar und direkt. Die Bandmusiker gehören zur Crème de la Crème der Hamburger Musikszene. Sängerin Lili Czuya hat mit Roger Cicero, Johannes Oerding und Jessy Martens zusammengearbeitet, Drummer Christian Nowak mit Chuck Berry und Gary Brooker (Procol Harum). Keyboarder Sven Selle ist ein First-Call-Musiker von Rock bis Pop, von Jazz bis Gospel in Hamburg. Kay Wrede ist ein gefragter Bassist im Norden und hat mit dem Super-Gitarristen Tommy Emanuel gespielt.

Die Hörbie Schmidt Band hat 2020 in 7 Kategorien den Deutschen Rock & Pop Preis gewonnen (Beste Band, Bestes Blues Album, Bester Singer-Songwriter, Beste Sängerin, etc.); 2015 mit dem Album „Wir kommen aus dem Hohen Norden“ in 10 Kategorien (Beste Band, Bestes Album, Bester Sänger, etc.), 2014 in 8 Kategorien (Bestes Album, Bester Sänger, Bester Keyboarder etc.).

Am 13.9.2019 ist ihr 2. Album „Ich liebe den Blues“ bei „Timezone-Records“ erschienen. Im Jahr 2023 hat die Band ihre 3. erfolgreiche Clubtour durch Süddeutschland und die Schweiz gespielt. Das Publikum war begeistert!

Sonntag, 19.04.2026, 19.00 Uhr

C.ulturgut, Flensburg