Neue Restaurants, neue Hotels, aber auch Kulturveranstaltungen und digitale Innovationen: Das Reiseland Schleswig-Holstein bietet im Jahr 2025 spannende Neuerungen für Einheimische sowie Besucher und Besucherinnen. Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein hat einige spannende Tipps zusammengestellt, wie sich der echte Norden neu entdecken lässt.

NORDSEE

Grüffelo-Pfad auf Föhr

Im Frühjahr 2025 eröffnet auf Föhr der Grüffelo-Pfad. Auf den Spuren des Grüffelo, einem der beiden Protagonisten aus den Kinderbüchern „Der Grüffelo“ von Julia Donaldson, können Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren im Wrixumer Forst die Abenteuer des „Ungeheuers“ Grüffelo bei einem Waldspaziergang nacherleben, Rätsel lösen und die Natur entdecken. Auf der zirka ein Kilometer langen Strecke durch den Wald erwarten Teilnehmende Aufgaben rund um den Grüffelo und seine Freunde. Währenddessen kann spielerisch die heimische Tier- und Pflanzenwelt kennengelernt werden. Wer das richtige Lösungswort hat, kann sich in den Tourist-Informationen einen Preis abholen.

Sylt

Neue Flugverbindung zwischen Wien und Sylt 2025

Austrian Airlines, Österreichs führende Fluggesellschaft, wird ab dem 28. Juni bis zum 6. September 2025 jeweils samstags die Verbindung zwischen Wien und Sylt einführen. Neben attraktiven Inlandsdestinationen wird mit dieser neuen Verbindung bald die dritte Auslandsdestination und gleichzeitig ein wirtschaftlich starkes Quellgebiet angeflogen.

13. Kammermusikfest Sylt: Oster-Festival mit rund zehn Konzerten

Das Kammermusikfest Sylt (KmfSylt) wird 2025 zu einem Oster-Festival: von Gründonnerstag, 17. April, bis Ostermontag, 21. April, sind internationale Festival-Künstler und -Künstlerinnen zu Gast auf der Insel, um diesen feierlichen Anlass mit klassischer Musik auf höchstem kammermusikalischem Niveau thematisch zu untermalen.

Unter dem Titel „THE ETERNAL“ (Das Ewige) folgt das Festival der Dramaturgie der ewigen Ostergeschichte – wenn auch nicht in einer religiösen Tonart: geplant ist ein musikalischer Weg, der über die dramaturgische Kurve von Tod und Schmerz (vor allem an Karfreitag) sowie Auferstehung und Freiheit zu einem lebensbejahenden und friedvollen Abschluss führt. Das Programm beinhaltet analog zur Ostergeschichte viele zeitlose Stücke aus dem Kammermusik-Repertoire. An Gründonnerstag, dem Eröffnungstag des Festivals, wird das KmfSylt erstmals in Rantum zu Gast sein.

Im Rahmen des KmfSylt-Education Programms „Next Wave“ und in Zusammenarbeit mit der Sylt Marketing Gesellschaft wird das Festival auch Teil der in den Osterferien stattfindenden Familienwochen Sylt werden. Durch verschiedene Projekte und unterschiedliche Ansätze engagiert sich das KmfSylt stetig, klassische Musik an Kinder, Jugendliche und Konzert-unerfahrene Erwachsene zu vermitteln.

Neue Wege, altes Grubenhaus und Leuchtturmtage auf Amrum

Auf der Insel Amrum dürfen sich die Gäste im kommenden Jahr wieder auf einen erneuerten Bohlenweg-Abschnitt freuen. Insgesamt verlaufen elf Kilometer Bohlenwege durch die Amrumer Dünen, die regelmäßig instandgesetzt werden. In diesem Winter wird ein Abschnitt entlang des Wriakhörnsees in Wittdün samt Aussichtsplattform erneuert.

Im Friesendorf Nebel wurde das archäologische Areal zwischen Vogelkoje und Quermarkenfeuer durch ein Grubenhaus erweitert. Auf dem Gelände, das alte Siedlungsfunde aus der Eisenzeit, ein rekonstruiertes eisenzeitliches Haus und Grabkammern aus der jüngeren Steinzeit umfasst, wird die Kultur- und Naturgeschichte Amrums von der Eisenzeit bis zur Jungsteinzeit erlebbar.

Auf Veranstaltungsebene bietet Amrum in diesem Jahr unter anderem die beiden Künstler Olaf Schubert (12. Juni) und Olli Dittrich (19. Juni), die das erste Mal auf der Insel auftreten.

Die Leuchtturm-Tage (4. bis 6. Juni 2025), die seit dem Jahr 2000 jährlich stattfinden, stehen in diesem Jahr unter einem ganz besonderen Motto: Der Leuchtturm wird 150 Jahre alt.

Winzerfest und Kunstakademie auf Helgoland

Beim Winzerfest auf der Landungsbrücke (5. bis 6. September 2025) erklärt und empfiehlt ein Wein-Sommelier Weine verschiedener Regionen. Daneben gibt es einen Käsestand.

In den Sommerferien gibt es auf der Hochseeinsel Helgoland eine Kunstakademie für Kinder. In dieser kreativen Woche wird gemalt, gebastelt und gestaltet. Als besonderer Höhepunkt gilt die anschließende Ausstellung.

St. Peter-Ording: Neue Kulinarik und innovatives Parken

Seit Mitte November 2024 gibt es das Restaurant Sebo´s Fish & Friends im Bad 37. In dem Restaurant spürt der Gast die Seele der Nordsee – sei es in den Gerichten, die die Aromen der Küste auf den Teller bringen, oder im entspannten Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Im Sebo´s Fish & Friends können sich Gäste auf Fisch & Fleischspezialitäten, Matjes, Nudelgerichte, Ofenkartoffeln, Waffeln und Friesentorte freuen.

Das beliebte Pfahlbaurestaurant „Strandbar 54° Nord“ bekommt ein neues Zuhause. 245 Meter landeinwärts und dadurch vor der Nordsee geschützt, wird der neue Pfahlbau bald die Hauptattraktion am Ordinger Strand in St. Peter-Ording sein. Der Pfahlbau wird wegen des steigenden Meeresspiegels landeinwärts neu errichtet. Auf einer Plattform in sieben Meter Höhe entsteht ein zweigeschossiges Gebäude in Holzrahmenbauweise mit Flachdach, in dem das Restaurant ganzjährig in Absprache mit dem Nationalpark und dem Pächter betrieben werden kann. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2025 geplant. Das genaue Datum steht noch nicht fest.

Die Digitalisierung der Strände von St. Peter-Ording erreicht einen neuen Meilenstein: Ab 2025 sorgt ein neues, kamerabasiertes Parksystem an den Strandüberfahrten und Deichparkplätzen in Ording, Böhl und Süd für flüssigeren Verkehr und einfacheres Parken. Statt wie bisher die Parkgebühr bei der Einfahrt an die Mitarbeitenden zu entrichten, können die Autos ohne anzuhalten durchfahren. An Ein- und Ausfahrten platzierte Kameras erfassen die Kennzeichen aller Fahrzeuge und digitalisieren den Parkvorgang. Die Parkgebühren können den gesamten Tag über bequem am Kassenautomaten, per Park-App oder über die Parkplatz-Website entrichtet werden. Die Autoplakette für Dauerparker wird ebenfalls digital, das lästige Anbringen des Jahrestickets an der Windschutzscheibe ist nicht mehr nötig. Zusätzlich wird ein kamerabasiertes System am beliebten Parkplatz Hungerhamm im Ortsteil Ording eingerichtet.

Mit der Einführung des neuen Parksystems tritt auch ein neues und stärker ausdifferenziertes Tarifsystem in Kraft. Zwar wird Strandparken insgesamt etwas teurer, doch bietet das neue Preismodell in den attraktiven Abendstunden mehr Flexibilität. Die Mehreinnahmen setzt die Tourismus-Zentrale von St. Peter-Ording ein, um die deutlich gestiegenen Instandhaltungskosten am Strand und für die Parkplätze zu decken. „Sie kommen aber auch dem Naturschutz im Nationalpark Wattenmeer zugute“, sagt Tourismus-Direktorin Katharina Schirmbeck. 20 Prozent der Strandparkgebühren gehen direkt an die Nationalparkverwaltung und fließen unmittelbar in die Erhaltung der einzigartigen Küstenlandschaft.

Haustiermesse in Husum

„Fellnasen & Friends“heißt die erste Haustiermesse in Schleswig-Holstein, die am 8. und 9. März 2025 ihre Premiere in der Messe Husum & Congress feiert. Im Fokus steht das Tierwohl. Die ausstellenden Unternehmen zeigen Nützliches, Hilfreiches, Schönes und Originelles für Haustiere und ihre Halter. Angefangen bei der Tierausstattung, Zubehör und Tiernahrung erstreckt sich die Palette über engagierte Vereine, Verbände und Anbieter von Dienstleistungen bis hin zu Gesundheits- und Pflegeangeboten für die liebsten Freude des Menschen. Die Haustiermesse ist als jährlich stattfindende Endverbrauchermesse geplant und erweitert ab 2025 das Portfolio des Messehauses an der Westküste Schleswig-Holsteins.

Erstmals plant die Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH (TSMH), eine Stadtführung durch Husum in Gebärdensprache anzubieten. Geplant ist die besondere Stadtführung am 20. September 2025, anlässlich des Internationalen Tags der Gebärdensprache, der am 23. September 2025 stattfindet.

Gleich zwei große Open-Air-Konzerte stehen 2025 auf dem Programm für Husum: Michael Schulte tritt beim Hafen Open Air am 3. August 2025 auf einer Bühne direkt am Husumer Hafen auf. Bereits am 8. Juni 2025 steht Samu Haber, Ex-Frontmann von „Sunrise Avenue“, beim „Nospa. SUMMER GIG“ auf der Bühne an der Messe Husum & Congress.

Das Jahr 2025 steht zudem im Zeichen von mehreren Jubiläen in Husum. Am 5. Juli 2025 findet die 20. Husumer Kulturnacht statt, vom 2. bis 8. Oktober 2025 stehen die 40. Husumer Filmtage auf dem Programm. Der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer wird 40 Jahre, der Husumer Sportverein und die Freiwillige Feuerwehr feiern ihren 150. Geburtstag, jeweils mit öffentlichen Veranstaltungen.

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Ausgezeichnete Wanderungen

Die Holsteinische Schweiz lädt Wanderfreunde zu einem besonderen Abenteuer ein: Mit dem neuen Wanderpass können Naturbegeisterte die Region auf drei ausgewählten Rundwanderwegen erkunden. Auf den Wegen „Kellersee„, „Plöner Seen“ und „Segeberger Flüsse und Seen“ laden insgesamt 20 Stempelkästen dazu ein, Stempel im Wanderpass zu sammeln, um anschließend eine Belohnung zu erhalten.

Den Wanderpass gibt es kostenlos in den Tourist Informationen in Malente, Plön, Eutin und Bad Segeberg. Bereits mit fünf gesammelten Stempeln können Wanderer ihren Wanderpass in einer der Tourist Informationen vorzeigen und eine Wandernadel als Belohnung erhalten. Für je fünf weitere Stempel gibt es eine zusätzliche Wandernadel, sodass bis zu vier verschiedene Auszeichnungen gesammelt werden können. Als besonderes Highlight erhalten diejenigen, die alle 20 Stempel gesammelt haben, eine Urkunde als Andenken an ihre Wanderleistung.

Eutiner Landautomat: Regionale Kulinarik zum Mitnehmen

Die Eutin Tourismus GmbH erweitert seit dem Sommer stetig ihr regionales Gourmetangebot in der historischen Tourist-Info am Markt. Um den Gästen Eutins auch eine Option außerhalb der Öffnungszeiten der Tourist-Info zur Verfügung zu stellen, befindet sich seit Herbst 2024 am Doktor-Evers-Gang gegenüber des Riemann-Hauses der Eutiner Landautomat. Der Automat bietet rund um die Uhr eine abwechslungsreiche Auswahl an haltbaren, regionalen und saisonalen Spezialitäten, die alle aus der Region „Holsteinische Schweiz“ stammen.

Kino im Kursaal bringt Licht ins Dunkel

Im Jahr 2025 werden in Malente bekannte Veranstaltungen in neuem Format zurückgebracht. Wenn die Tage kürzer und die Abende länger werden bringt das Kino im Kursaal Licht ins Dunkel. Interessierte erwartet ein abwechslungsreiches Programm und eine einzigartige Kino-Atmosphäre, die für einen Abend ins Haus des Kurgastes in Malente einzieht. (Termine 2025: 13. Februar, 13. März, 6. November und 11. Dezember).

„Malente macht blau“

Am 20. Juli 2025 lässt Malente die Picknickveranstaltung „Malente macht blau“ wieder aufleben. An diesem Tag steht alles ganz im Zeichen der Farbe Blau. Teilnehmende können ihre selbst gepackten Picknickkörbe in entspannter Atmosphäre direkt am Wasser genießen und sollten dabei nicht vergessen, blaue Picknickdecken einzupacken und sich dem Motto entsprechend zu kleiden. (Termin 20. Juli 2025, ab 11 Uhr, Badestelle Wöbbensredder, Malente; Eintritt frei)

Schwimmender Kanusteg in Friedrichstadt

Friedrichstadt wird 2025 einen neuen, schwimmenden Kanusteg bekommen. Damit erhält die Kanuinfrastruktur der Flusslandschaft Eider-Treene-Sorge eine qualitative Aufwertung und die Wassersportler und Wassersportlerinnen können ihre Ausflüge in den Grachten und auf der Treene mit höherem Komfort erleben.

Ruder-Stadtführungen in Ratzeburg

Die Ruder-Stadtführungen werden seit 2024 für Gruppen angeboten und sollen ab 2025 auch als öffentliche Führungen stattfinden.

OSTSEE

Fehmarn

Am 5. April 2025 findet in Burg erstmalig die Veranstaltung „Musik & Kinonacht in Burg“, organisiert vom Tourismus-Service Fehmarn, statt. An diesem Abend dreht sich alles um internationale Klänge. Zum ersten Mal versammeln sich fünf lokale Gastgeber, um ihren Gästen eine vielfältige Reise durch die Aromen und Klänge der Welt zu bieten. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Tanz und kulturellen Highlights in den teilnehmenden Lokalitäten der Stadt freuen. Mit dabei sind das Café Liebevoll, die Burg Klause, das Pfannkuchenhaus, die Pizzeria Da Gianni und das Burger Filmtheater.

So funktioniert’s: Für nur 20 Euro erhalten Gäste und Einheimische eine Eintrittskarte, die den Zugang zu allen teilnehmenden Lokalen ermöglicht. In jedem Restaurant wird ein einzigartiges Programm präsentiert – von Livemusik über Kurzfilme bis hin zu kulturellen Darbietungen. Wichtig: Die Karte berechtigt für den Eintritt und die Teilnahme am Programm in den jeweiligen Lokalitäten. Essen und Getränke sind nicht in der Eintrittskarte enthalten.

Das Hotel Golf ’n Wave – Aktivresort Fehmarn in Wulfen befindet sich intensiv im Bau und soll noch vor Sommer 2025 eröffnen: voraussichtlich Himmelfahrt/Pfingsten. Die Online-Buchung soll bereits Anfang des Jahres freigeschaltet werden.

Der beliebte Deichkronenweg in Westermarkelsdorf wird in diesem Jahr um einen weiteren Kilometer ausgebaut.

In Burgtiefe entstehen vier überdimensionierte Designskulpturen von Arne Jacobsen.

Zehn neue Schutzhütten für Radfahrende werden gebaut, des Weiteren wird die Radwegweisung auf der gesamten Insel komplett erneuert.

Fehmarnbelt Days 2025: Vielfalt feiern und Zukunft gestalten

Vom 14. bis 16. Juni 2025 wird Lübeck zur Bühne für die Fehmarnbelt Days. Unter dem Motto „Mitmachen, Mitdiskutieren, Mitgestalten“ erwartet die Besucher und Besucherinnen ein buntes Bürgerfest am Traveufer mit Musik, Kulinarik und spannenden Infoständen. Ein Highlight ist der Infinity Dome, der die Potenziale der Fehmarnbeltquerung mit einer beeindruckenden 360-Grad-Präsentation erlebbar macht. Parallel laden Fachkonferenzen und Workshopsdazu ein, Zukunftsthemen wie Mobilität und kulturelle Integration zu diskutieren.

150 Jahre Thomas Mann: Lübeck feiert den großen Schriftsteller

Am 6. Juni 2025 jährt sich der Geburtstag von Thomas Mann zum 150. Mal – ein Anlass, den die Lübecker Museen mit einer Sonderausstellung im St. Annen-Museum feiern. „Meine Zeit. Thomas Mann und die Demokratie“ zeichnet seinen Weg vom konservativen Denker zum Demokraten nach. Die Feierlichkeiten starten mit einem Festakt im Theater Lübeck, begleitet von Vorträgen, Konzerten und vielem mehr.

KOLK 17 Figurentheater & Museum: Ein neues Kapitel beginnt

Nach fast sieben Jahren Sanierung eröffnet das KOLK 17 Figurentheater & Museum am 28. März 2025 seine Türen. Besuchende können sich auf ein besonderes Eröffnungsprogramm mit Vorführungen für Groß und Klein freuen. Die neue Kulturstätte verbindet die mittelalterliche Vergangenheit Lübecks mit moderner Architektur.

Gästehaus Marone im Domherrengarten: Neues Hotel in Lübecks Altstadt

Im Frühjahr 2025 eröffnet das charmante Gästehaus Marone mitten in Lübeck. Mit nur elf Zimmern, moderner Gestaltung und historischen Details bietet es einen besonderen Ort zum Wohlfühlen. Der Blick auf die Herz-Jesu-Kirche und die Altstadthäuser macht den Aufenthalt unvergesslich.

Neues Restaurant Ziegelei im Herzen von Lübeck

Die neueröffnete „Ziegelei“ im Herzen von Lübeck steht für traditionelle deutsche Landhausküche, die neu interpretiert und mit frischen, saisonalen Zutaten zubereitet wird. Gäste erwartet eine Mischung aus bodenständiger Hausmannskost und modernen Akzenten, inspiriert von den Rezepten früherer Generationen. Im Fokus stehen regionale Produkte, die mit Raffinesse verfeinert werden.

Grill.Fish.Fusion im Restaurant Meersalz

Das Restaurant „Meersalz“ hat vor kurzem in einem historischen Treppengiebelhaus aus der Barockzeit, erbaut um 1600, direkt in der Lübecker Altstadt eröffnet. Im Mittelpunkt stehen Meeresfrüchte- und Grillgerichte, ergänzt durch vegetarische und vegane Optionen. Mit dem Konzept „Grill. Fish. Fusion.“ verbindet das „Meersalz“ frische Zutaten und exotische Aromen zu einem besonderen kulinarischen Erlebnis.

Beachclub SO[U]L in Grömitz

Es ist soweit: Nach einer längeren Bauphase und intensiven Vorbereitungen öffnet der neue Beachclub SO[U]L in Grömitz am 1. April 2025 seine Türen. Der spektakuläre Beachclub im Dünenpark Grömitz verspricht nicht nur mediterranes Flair, sondern setzt auch neue Maßstäbe für die Gastronomie und Freizeitgestaltung an der Ostsee.

Mit Raum für 450 Gäste, verteilt auf drei Etagen, bietet der Beachclub eine einzigartige Mischung aus Genuss und Geselligkeit – immer mit direktem Blick auf Strand und Meer. Der Beachclub SO[U]L soll nicht nur in der Sommerzeit ein Publikumsmagnet sein. „Unser Ziel ist eine ganzjährige Nutzung“, betont Marc Altenburger, einer der beiden Betreiber des Clubs. Geöffnet wird an sieben Tagen die Woche, auch für Hochzeiten, Firmenfeiern und andere Events. Neben den kulinarischen Highlights, die von internationalem Streetfood bis zu regionalen Klassikern reichen, punktet der Beachclub mit stilvollem Interieur und exklusivem Outdoor-Mobiliar wie Daybeds und Lounge-Liegen.

„Der Beachclub ist eine Bereicherung für Grömitz und die gesamte Region“, ergänzt Manfred Wohnrade, Tourismuschef von Grömitz. Mit einer Investitionssumme von insgesamt 5,4 Millionen Euro – 3,3 Millionen Euro vom Tourismus-Service Grömitz und 2,1 Millionen Euro von den Betreibern – wird das Projekt auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.

Wassersportzentrum Kellenhusen: Neuer Treffpunkt für Surfer ab Ostern 2025

Im Ostseebad Kellenhusen wird Ostern 2025 ein modernes Wassersportzentrum eröffnet, das die Region als beliebtes Ziel für Surfer und Wassersportbegeisterte weiter stärkt. Das Zentrum, gelegen am Südstrand, ersetzt die bisherige, in die Jahre gekommene Surfschule und bietet optimale Bedingungen für sportliche Aktivitäten und Begegnungen.

Kellenhusen hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Geheimtipp für Surfer entwickelt. Weltklasseathleten und nationale Spitzenkönner schätzen die hervorragenden Windbedingungen und nutzen diese oft als Alternative zu südlichen Surfspots. Mit dem neuen Wassersportzentrum schafft Kellenhusen eine zeitgemäße Infrastruktur, die auch jungen Nachwuchstalenten ideale Trainingsmöglichkeiten bietet.

Neue Seebrücken in Haffkrug und Scharbeutz

Die neue Seebrücke in Haffkrug wurde im Herbst 2024 eingeweiht, die Eröffnung der ebenfalls neuen Seebrücke in Scharbeutz folgt 2025.

Kiel

Starthafen Kiel für Ocean Race Europe 2025

Die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel ist erstmals Starthafen für The Ocean Race Europe 2025, nachdem sie im Juli 2023 bereits als Fly-by für die Ocean Race Flotte diente. Interessierte erwartet zu dem Segelereignis vom 6. bis 10. August 2025 ein fünftägiges Rahmenprogramm im Wasser und an Land mit Kultur-, Sport- und Umweltschutzaktionen zum Mitmachen und Erleben – kostenfrei und an der frischen Luft.

Meeresmaler im neuen Erlebnisraum „SEALEVEL“ in der Holstenstraße

In einem leerstehenden Geschäft in der oberen Holstenstraße in Kiel entsteht als Zwischennutzung der Meeres-Erlebnisraum „SEALEVEL“. Ab Ende Januar 2025 können Interessierte hier das Meer erleben, die Segelregatta „Ocean Race Europe“ verfolgen, meereskundliche Exponate bestaunen, dem Gesang der Wale lauschen, Tiefseewesen entdecken und sich intensiv mit dem Thema Meeresschutz auseinandersetzen sowie sich künstlerisch an der Gestaltung des Erlebnisraums beteiligen.

Spannendes Programm für den Kieler Pop-up Pavillon

Nach der Bewerbungsphase im Oktober 2024 steht das neue Programm für den Kieler Pop-up Pavillon: „Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf 26 qualitativ hochwertige Projekte mit zahlreichen Highlights freuen“, betont Uwe Wanger, Geschäftsführer von Kiel-Marketing, und ergänzt: „Der Ideenreichtum der Bewerberinnen und Bewerber ist bemerkenswert. An dieser Stelle zeigt Kiel, wie bereits in den vergangenen Jahren, seine kreative Ader.“ Annette Wiese-Krukowska, Leiterin des Referats Kreative Stadt, freut sich ebenfalls: „Der Pop-up Pavillon hat sich im Herzen der Innenstadt fest etabliert und ist zu einem tollen Treffpunkt für das kreative Kiel geworden. Und er ist ein Raum, der Menschen dazu anregt, selbst kreativ zu werden.“ Besucher und Besucherinnen der Kieler Innenstadt erwarten neben abwechslungsreichen Ausstellungen lokaler Kunstschaffender unter anderem ein Lichtaquarium, historische Themenwochen, die Ergebnispräsentation eines künstlerischen Bürgerwettbewerbs sowie Concept Store-Ideen.

Digital und gleichzeitig physisch Einkaufen

In der Holstenstraße 22 in Kiel entsteht ein innovatives Ladenkonzept, welches digitale und physische Erlebnisse kombiniert. Die Erprobungsphase mit Vintage Fashion als erstem Nutzer läuft noch bis 22. Januar 2025. Ein purer Onlinehändler setzt damit eine Omnichannelstrategie durch ein stationäres Ladengeschäft um, die Ausstattung des Raumes mit digitalen Technologien erfolgt fortlaufend. Das Grand-Opening ist geplant für Anfang März 2025 mit weiteren Marken und angepasstem Raumkonzept.

Neueröffnung „SlowDown Bottsand Hotel & Spa“ in Marina Wendtorf bei Kiel

Nur einen Steinwurf von der neu geschaffenen Erlebnispromenade und dem großen Segel- und Yachthafen entfernt, hat das Wellnesshotel „SlowDown Bottsand Hotel & Spa“ Ende Dezember 2024 in Marina Wendtorf an der Kieler Bucht eröffnet. Mit Dampfsauna und Doppelregendusche auf den Zimmern sowie frischer Küstenküche im hoteleigenen Restaurant, sind die wohltuenden Saunen und der Indoor-Outdoor-Pool das Highlight. Eine große Auswahl an Massagen und Kosmetikbehandlungen runden das Wellnessangebot ab.

Flensburg – Stadtführungen in dänischer Sprache und neues kulinarisches Angebot

Ab Sommer 2025 bietet die Stadt Flensburg zum ersten Mal öffentliche dänische Stadtführungen an.

James Farm Market hat jetzt einen zweiten Standort: Im Brauereiweg 21 in Flensburg. Angeboten werden regionale Produkte der James Farm in Hörup, frisches Brot der Joldelunder Bäckerei und Produkte wechselnder Kooperationspartner.

Glücksburg – Urlaub in Balance

Viva Balance Glücksburg ist das neue ganzheitliche Kursangebot der Tourist-Information Glücksburg, abruf- und buchbar auf deren Webpräsenz. Die Health Retreats vereinen Aktivität, Entspannung und Ernährungsberatung – direkt vor Ort an der Flensburger Förde.

Ab Januar 2025 gibt es einmal monatlich ein fünftägiges Programm in Glücksburg. Es ist speziell darauf ausgerichtet, Körper und Geist zu vitalisieren und ein ganzheitliches Wohlfühlerlebnis zu schaffen. „Mit Viva Balance Glücksburg bieten wir Einheimischen und Besuchern eine neue Möglichkeit, bewusst Stärkung und Wohlbefinden im Einklang mit der Natur zu erleben“, so Claudia Krüger, Destinationsleiterin der Tourist-Information Glücksburg. „Urlaube mit persönlichem Gesundheitsmanagement zu verbinden, steht insbesondere bei deutschen Konsumenten hoch im Kurs.“ Das Angebot von Viva Balance Glücksburg reicht vom Winterbaden über entspannende Wanderungen und Läufe bis hin zu intensiven Workouts für alle, die ihr inneres „Beast“ entfesseln möchten. Für ruhige Momente der Achtsamkeit sorgen Kurse wie Qui Gong, Pilates und einzigartige Meditationen. Die Kurse finden überwiegend in der Natur statt. Die Teilnehmenden profitieren dabei von der frischen Ostseeluft mit dem positiven Effekt der maritimen Aerosole.

