HGV-Weihnachtsmarkt: Der Schafflunder Klassiker

Seit September laufen die Vorbereitungen für diesen Advents-Klassiker. Am Sonntag, 7. Dezember, breitet sich zwischen 11 und 17 Uhr der Schafflunder Weihnachtsmarkt an der Alten Mühlenscheune aus. Der Handels- und Gewerbeverein Schafflund und Umgebung (HGV) hat ein umfangreiches Programm geschmiedet. Das Wichtigste: Um Punkt 12 Uhr schaut der Weihnachtsmann während seiner Geest-Tour vorbei und bringt kleine Geschenke.

Ein Magnet dürfte wieder die Glücksecke werden. Da dreht sich nicht nur das ominöse Rad, scheinbar angetrieben von Stofftierchen und Mettwürsten. Vor allem lockt eine attraktive Tombola – mit einem E-Scooter als Hauptgewinn. Wer auf der Jagd nach Präsentkörben und vielen weiteren Überraschungen ist, sollte in jedem Fall die neuen Regularien beachten: Erstmals wird die Ziehung der Gewinnzahlen in drei Tranchen erfolgen, und zwar um 13, 14 und 16 Uhr.

Sonst prägen vorweihnachtliche Stimmung, Gemütlichkeit und die Stände der 25 Kunsthandwerker, die alle aus dem nördlichen Schleswig-Holstein kommen, den Kern des HGV-Weihnachtsmarkts. Der Wichtel Nis ist für so manchen Spaß zu haben. Als musikalischer Gast konnte erstmals das „Westwind Orchester Südtondern“ gewonnen werden. Der Auftritt verspricht eine bunte Mischung aus moderner Blasmusik, Pop und Musical-Evergreens. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.