Vorsicht! Wer sich keinen Ohrwurm einfangen möchte, der sollte sich die Songs von GATE-7 auf keinen Fall anhören. Ihr aktuelles Album „Yes Or No“ verursacht des Öfteren unterbewusste Mitsingschleifen und einen zwanghaften Wunsch nach Wiederholung. „Follow your dream“ hätte der Albumtitel von Gate-7 auch lauten können. Denn mit ihrem Debüt-Album „Yes Or No“ haben sich die vier Flensburger einen Traum erfüllt. Die eigene Musik, selbst recorded, selbst produziert und selbst veröffentlicht!

GATE-7-Songs erzählen von Lebenssituationen und -stationen, dem Fairen und Unfairen, der Freude, dem Leid, dem Schönen, der Sehnsucht, von Träumen und natürlich auch der Liebe. Sie haben die Musik von U2, The Simple Minds, The Cure und den Beatles genauso aufgesogen, wie die Songs von Pearl Jam, Kings of Leon oder KT Tunstall.

Die vier Köpfe hinter GATE-7 verbindet eine langjährige gemeinsame, musikalische und private Reise. Der Spaß und die Freude, auch und vor allem bei Konzerten, transportiert den Ohrwurm auf direktem Weg in die Köpfe der Zuhörer. Weitere Risiken und Nebenwirkungen sind sehr wahrscheinlich…

Ticketlink: https://culturgut.reservix.de/p/reservix/event/2437695

Sonntag, 15.03.2026, 19.00 Uhr

C.ulturgut, Flensburg