Hyrox-Weltmeister im FlensFitness

Hyrox wird als Indoor-Wettbewerb ausgetragen, der als Parcours aufgebaut ist. Die Teilnehmenden absolvieren dabei an acht unterschiedlichen Stationen funktionelle Übungen. Zwischen den einzelnen Stationen liegt jeweils ein 1000-Meter-Lauf. Beim Hyrox ist sowohl Kraft als auch Ausdauer gefordert. Der Wiener Alexander Rončević gehört zu den besten der Welt, ist aktuell – siehe oben – Europameister und Weltmeister.

Seit 7 Jahren gibt es bereits die Hyrox-Wettbewerbe. In 2017 feierte Hyrox in Hamburg sein Debüt: Christian Toetzke (erfolgreicher Veranstalter von Sportevents) und Moritz Fürste (dreimaliger Hockey-Olympiasieger und Weltmeister) hatten das Rennen ins Leben gerufen. Seitdem füllt das Event regelmäßig die Messehallen in verschiedensten deutschen Städten – und schon 2019 folgte die Expansion über die Grenzen hinaus bis in die USA und nach Asien – ein regelrechter Hype ist um Hyrox entstanden!

Teilnehmen dürfen am Hyrox alle ab 16 Jahren in verschiedenen Alters- und Leistungsstufen. Es wird in Damen- und Herrenwettbewerben unterschieden, man kann einzeln, im Team, oder auch als Staffel, an den Start gehen. Die 4 verschiedenen Wettkampfarten (Individual Open/ Individual Pro/ Doubles/Relay) unterscheiden sich bei den Workouts in den Gewichten und der Wiederholungszahl und bieten so für jeden das passende Race-Format. Der Wettbewerb hat keine zeitlichen Obergrenzen und es ist keine Qualifikation für die Teilnahme

erforderlich. Das Hyrox Pro ist dabei die anspruchsvollste Kategorie – in der Alexander Rončević aktuell der Beste ist! Mehr als 30 Wettkämpfe gibt es pro Jahr und die besten 15 Athleten der jeweiligen Leistungsstufen werden zu Europa- und Weltmeisterschaften eingeladen.

Alexander Rončević ist amtierender Europameister und Weltmeister in der Sportart Hyrox – dem weltweit ersten Fitness-Wettbewerb. Der 32-jährige Österreicher war kürzlich, Anfang August, für einige Tage in Flensburg zu Besuch und gab dabei seine Visitenkarte im hiesigen Betreuungsstudio FlensFitness ab.

Vor seiner Hyrox-Karriere war Alexander Rončević, 1992 in Wien geboren, bereits sportlich außerordentlich aktiv. „Angefangen habe ich als Leistungsschwimmer. Das war die perfekte Basis für diesen Sport“, erzählt er uns im Interview. Doch er hat schon vieles probiert: Vom Klettern, Ringe turnen, Laufen, über Kampf- und Kraftsport, bis hin zu Badminton, Calisthenics und mehr. Und das alles trainiert Rončević, um sich auf die vielseitigen Wettkampfstationen beim Hyrox optimal vorzubereiten. Auch beruflich ist Sport sein Metier, er ist ausgebildeter und aktiver Sportlehrer. „Aktuell arbeite ich aber nur eingeschränkt im Beruf. Dank einiger Sponsoren kann ich mir die nötige Zeit nehmen, um mich auf die anstehenden Hyrox-Wettbewerbe vorzubereiten, Promo-Touren zu unternehmen usw.“ Und er ergänzt: „Gern habe ich die Einladung nach Flensburg und ins FlensFitness angenommen. Sowohl die Stadt an der Förde als auch das Studio gefallen mir außerordentlich gut, es ist sehr schön hier oben“, lächelt der sympathische Hyrox-Weltmeister.

In zwei Workshops hat er gut zwei Dutzend interessierte Hyrox-Sportler in seine Trainingsabläufe eingewiesen, sie ein Workout absolvieren lassen, anschließend im gemeinsamen Gespräch Fragen beantwortet, mit den Teilnehmern diskutiert und Tipps gegeben. Seine größten sportlichen Erfolge erzielte er beim Hyrox Pro, der Klasse für die Eliteläufer: Europameister in 2022/2023 in Maastricht/NL in 57:26 Minuten, Europameister in 2023/2024 in Wien in 54:28 Minuten, als Krönung „World Champion“ in Nizza/FR im Juni 2024, in der Superzeit von 56:21 Minuten.

Wie FlensFitness dein Fitnesserlebnis revolutioniert – für jeden, vom Anfänger bis zum Leistungssportler

Kennst du das Gefühl, im Fitnessstudio allein gelassen zu sein? Du stehst in einem Raum voller Geräte und Hanteln und fühlst dich verloren. In überfüllten Studios fehlt oft der persönliche Ansprechpartner, und das Training wird zur endlosen Routine, in der Fortschritt und Freude auf der Strecke bleiben. Diese Frustration habe ich selbst erlebt. Deshalb habe ich letztes Jahr FlensFitness übernommen.

„Ich wollte einen Ort schaffen, an dem jeder – vom Anfänger bis zum Leistungssportler, vom Jugendlichen bis ins hohe Alter – die Unterstützung erhält, die er braucht“, erklärt Sören Hein. „Bei uns bist du kein anonymes Mitglied, sondern Teil einer echten Gemeinschaft, in der persönliche Betreuung und individuelles Coaching im Vordergrund stehen.“

FlensFitness ist anders. Unsere Philosophie basiert darauf, dass Fitness nicht nur effektiv sein, sondern auch Spaß machen sollte. „Nur wer Freude am Training hat, bleibt langfristig motiviert“, fügt Sören hinzu.

Über 80 Kurse pro Woche – für jedes Zeitbudget und Bedürfnis

Stell dir vor, du hast Zugang zu über 80 Kursen pro Woche, die alle zwischen 30 und 60 Minuten dauern. „Egal, ob du wenig Zeit hast oder einfach nur effizient trainieren möchtest – unsere Kurse bieten dir alles, was du brauchst, um deine Ziele zu erreichen“, sagt Sören. Du kannst jederzeit die Kurse nach deinen individuellen Bedürfnissen auswählen: Ausdauer, Kraft, Regeneration oder Beweglichkeit – ganz nach dem, was dir gerade wichtig ist. Besonders stolz sind wir auf unseren Functional Bodybuilding-Kurs, der Krafttraining mit funktionellen Bewegungen kombiniert. „Hier trainierst du nicht nur für den Muskelaufbau, sondern steigerst auch deine Ausdauer und Beweglichkeit – eine Kombination, die du so in keinem anderen Studio findest.“

Entspanntes Training ohne überfüllte Räume

Bei FlensFitness musst du dir keine Gedanken über überfüllte Räume machen. Dank unserer App steuern wir die Teilnehmerzahl in jedem Kurs, sodass du immer genügend Platz und individuelle Aufmerksamkeit erhältst. „Wir gestalten unsere Kurse so, dass sie von 1 bis maximal 10-12 Personen besucht werden können. So garantieren wir dir die individuelle Unterstützung, die du benötigst, um deine Ziele zu erreichen“, erklärt Sören.

All-in-One-Kurse für dein aktives Leben

Unsere Kurse decken alle Aspekte des Trainings ab: „Wir wärmen uns gemeinsam auf, mobilisieren die Gelenke und führen alle Übungen an, sodass jeder, unabhängig von seinem Fitnesslevel, mitmachen kann“, beschreibt Sören. Du musst dich nicht mit komplizierten Trainingsplänen auseinandersetzen. „Bei uns erhältst du die Unterstützung, die du brauchst, um fit und gesund zu bleiben – ganz ohne Stress und Leistungsdruck.“

Maßgeschneiderte Dienstleistungen für deinen Erfolg

Neben den Kursen bieten wir auch Personal Training, individuelle Ernährungsberatung und spezielle Firmenfitness-Programme an, die dein Wohlbefinden und deine Leistungsfähigkeit steigern. „Unsere Trainer sind stets an deiner Seite, um dich zu korrigieren, zu motivieren und dein volles Potenzial zu entfalten“, betont Sören.

Hyrox: Deine Chance, über dich hinauszuwachsen

Mit unserer offiziellen Hyrox-Lizenz bieten wir dir die Möglichkeit, an einem spannenden Fitness-Event teilzunehmen, das Kraft, Ausdauer und mentale Stärke vereint. „Egal, ob du Wettkampfziele hast oder einfach fitter werden möchtest – wir begleiten dich auf diesem Weg“, fügt Sören hinzu.

Firmenfitness: Gesunde Mitarbeiter, starkes Unternehmen

Gesunde Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg. Unsere maßgeschneiderten Firmenfitness-Programme fördern das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit durch abwechslungsreiche Gruppenkurse, Workshops und individuelle Trainingspläne. „Investiere in die Gesundheit deines Teams und profitiere von gesteigerter Produktivität und Zufriedenheit“, rät Sören. Dabei setzen wir auf Spaß, denn nur so bleiben die Mitarbeiter motiviert, aktiv zu sein und ihre Gesundheit zu stärken.

Spüre den Unterschied selbst

Bist du bereit, dein Fitnessleben zu verändern? Komm vorbei und erlebe den Unterschied selbst! Egal, ob du einen unserer Kurse, unsere Ernährungsberatung oder ein Hyrox-Training ausprobieren möchtest – wir heißen dich herzlich willkommen und freuen uns darauf, dich auf deinem Weg zu begleiten.

Du findest uns im Zentrum von Flensburg, in der Waitzstraße 6. Alle Infos über unsere Kurse und Kontaktmöglichkeiten gibt es auf unserer Webseite [www.flensfitness.com]. Melde dich bei uns – lass uns gemeinsam deine Fitnessziele erreichen!

