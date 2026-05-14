Die Band 28 widmet sich mit Leidenschaft und Respekt dem Werk von Böhse Onkelz. Als Tribute-Formation bringt 28 die bekanntesten Songs und prägenden Klassiker der Frankfurter Rockband authentisch und energiegeladen auf die Bühne. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur musikalische Nähe zum Original, sondern vor allem die Atmosphäre und Intensität, für die die Songs seit Jahrzehnten stehen. 28 versteht es, den charakteristischen Sound, die Dynamik und die emotionale Wucht der Stücke live erlebbar zu machen – von kraftvollen Hymnen bis hin zu nachdenklichen Momenten. Mit einer druckvollen Bühnenperformance und spürbarer Leidenschaft richtet sich die Band an Fans, die die Musik der Böhsen Onkelz live feiern möchten. 28 steht für ehrlichen Rock, hohe Spielfreude und einen Abend, der ganz im Zeichen von Zusammenhalt, Energie und gemeinsamen Erinnerungen steht.

DIE ONKELZ COVERBAND „28“ DISTANZIERT SICH AUSDRÜCKLICH VON RECHTEM SOWIE LINKEM GEDANKENGUT UND VON RECHTER UND LINKER GEWALT!

Samstag, 23.05.2026, 21.00 Uhr

Roxy Concerts, Flensburg