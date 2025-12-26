Billy Andrews präsentiert ein exklusives Akustik-Programm, das den kraftvollen Sound seiner Musik in neuem, intimem Gewand erlebbar macht. Begleitet wird er von einem handverlesenen Ensemble aus Cello, Flügel, Akustikgitarre und einem feinsinnigen Percussion-Set. Gemeinsam erschaffen sie ein besonderes Klangerlebnis – reduziert, emotional und mitreißend zugleich. Fans dürfen sich auf einen intensiven Abend voller musikalischer Tiefe und eindrucksvoller Nähe freuen – ein stimmungsvoller Auftakt in das neue Jahr.

Tickets und Termine unter: www.thedarktenor.com/tickets

Samstag, 10.01.2026, 20.00 Uhr

GP Joule Arena, Flensburg