Der Flensburger Winterball ist mehr als nur ein Tanzabend: Er ist eine Tradition voller Herzlichkeit, Begegnungen und schöner Gespräche – ein Abend, an dem Freundschaften entstehen und Gemeinschaft gelebt wird.

Tauchen Sie ein in eine festliche Welt voller Glanz, Musik und Tanz und verbringen Sie einen unvergesslichen Abend, der Sie in die magische Atmosphäre der Weihnachtszeit entführt.

Wie bereits im letzten Jahr verwandelt eine liebevoll gestaltete Dekoration den Saal in ein zauberhaftes weihnachtliches Wunderland. Die beliebte Band SIM-Special sorgt erneut für erstklassige Live-Musik und hat ein ganz besonderes Highlight für diesen Abend im Gepäck. Nebenbei dürfen Sie sich auf DJ Flæk freuen. Zusätzlich stehen zwei spektakuläre Tanz-Acts auf dem Programm, die den Abend noch außergewöhnlicher machen. Kleine Leckereien werden ebenfalls für Sie zu erwerben sein.

Dresscode: nur festliche Abendgarderobe

Freitag, 19.12.2025, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg