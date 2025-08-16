Die zweite Glücksburger Biermeile am 23. und 24. August 2025

„Was gut ist, kommt wieder“ oder „Bewährtes darf man gerne wiederholen“ – beide Sprüche treffen punktgenau auf die Glücksburger Biermeile zu, die auch in 2025 Einheimische und Gäste nach Glücksburg einlädt.

In Glücksburg werden im Sommermonat eben nicht nur Meilen gelaufen, geschwommen und geradelt (beim OstseeMan), sondern eine bewährte und etwas andere Meile gelebt und gefeiert werden.

Die Glücksburger Biermeile

Sie wird als Straßenfest auch in diesem Jahr erneut stattfinden! „Wir erwarten Sie jeweils am 23. August und am 24. August von 13:00 bis 21:00 Uhr in Glücksburg“, freut sich Claudia Krüger für die Veranstalter auf ein tolles Wochenende in Glücksburg. Private Bierbrauer aus dem Ort und aus ganz Schleswig-Holstein bieten Produkte ihrer Braukunst an ihren eigenen Ständen an.

Lassen Sie sich einladen auf ein Event, das kulinarische Genüsse mit Spaß und einem Programm für Jung & Alt verbindet! Der Eintritt ist frei. Die zweite Biermeile, erneut in Kooperation mit einer ortsansässigen Bierbrauerei und einem Lebensmittelhandel, wird zentral in der Stadt mit Hopfen und Malz zelebriert werden, aber natürlich gibt es auch wieder andere gehaltvolle Getränke, Softdrinks und Heißgetränke. Besuchen Sie uns auch 2025 auf diesem Stadtfest mit individuellem Genuss in der Gemeinschaft!

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Die Veranstalter versprechen: „Wir stimmen uns mit unseren umliegenden Gastronomen ab, dass wir gemeinsam etwas Tolles auf die Beine stellen werden. Es soll ja schließlich für alle Beteiligten ein schönes und erlebnisreiches Fest werden und allen Händlern, Gastronomen und Anrainern am Schinderdam genauso viel Spaß bereiten wie den Gästen.“

Apropos Auto: „Die Parkraumsituation in und um Glücksburg stellt sich zuweilen als herausfordernd dar“, wissen die Veranstalter. „Deshalb haben wir auch mit der Stadt gesprochen, wie ausreichend Parkraum zur Verfügung gestellt werden kann, wie das Parken am besten zu organisieren sein wird. Gemeinsam mit zahlreichen Ehrenamtlern und weiteren Helfern wollen wir den Pkw-Verkehr auf den Parkplätzen möglichst reibungslos ordnen. Und es wird auf die umliegenden Parkplätze, Gorch-Fock-Straße, Schloss und Rudehalle verwiesen. Außer vom Parkplatz Rudehalle ist der Schinderdam meistens innerhalb weniger Gehminuten zu erreichen.“

Was ist neu? – Was haben wir aus 2024 gelernt?

Der Einlass wird überarbeitet, um so Schlangen beim Eingang zu vermeiden. Die Aus- und Rückgabe der Pfandgläser erfolgt nun ganz einfach an den jeweiligen Getränke- und Speisenständen. Es wird zudem einen Weinstand geben – auch Weinliebhaber sollen auf der Biermeile nicht zu kurz kommen! Mit den Veranstaltern sind moderate und gedeckelte Verkaufspreise für Speisen und Getränke abgesprochen, die sich alle leisten können. Die Showbühne wird einige Meter zurück in die Waldstraße verlegt – so haben mehr Besucher vor der Bühne Platz zum Sehen und Hören, zudem schaffen wir weitere Lounge-Bereiche zum Zusammenkommen und Verweilen der Besucher.

Diese Brauereien werden an der Glücksburger Biermeile teilnehmen

• Marktwirtschaft Brauhaus zu Glücksburg

• Weltbrauerei Stoltebüll

• Hansens Brauerei, Flensburg

• Baltic Brauerei, Flensburg

• James Farm Brewery, Flensburg

• Schmackebräu, Wohlde

• Gröblbauer Brauerei, Kiel

• Lillebräu

Wer sorgt für das leibliche Wohl der Besucher?

Fischbrötchen und Burger kommen vom Restaurant „Scheune“, Kuchenleckereien vom „Backgeflüster“, Pizzaschnitten von „Sudden Death“, es wird eine Imbissstation der hiesigen Feuerwehr geben sowie eine Grillstation von „DeinWerk Events“.

Musikprogramm

23.08.2025

13:00 – 15:00 Uhr: Alex (Alexandra Büntrup), Jazz

15:30 – 17:30 Uhr: Mousse au Jazz, Jazz

18:00 – 20:00 Uhr: FLENSBOYZ, Pop

24.08.2025

13:00 – 15:00 Uhr: Southerland New Orleans Jazzband, Old Jazz/Dixie

15:30 – 17:30 Uhr: Chris Hanson Instrumental/Gitarre

18:00 – 20:00 Uhr: Col Frozen Singer/Songwriter – Rock/Pop

Stefan Uphoff (links), Claudia Krüger und Peter Saur

Unterstützer der 2. Glücksburger Biermeile

Neben den Organisatoren „Marktwirtschaft“ zu Glücksburg und dem EDEKA-Markt Glücksburg, gemeinsam mit dem Team der GLC um Claudia Krüger, unterstützen zahlreiche Firmen und Vereine die 2. Glücksburger Biermeile:

• Küstengarage Emil Frey (Shuttle Fahrzeug)

• Albert Bauer GmbH (Shuttle Fahrzeuge)

• Taxi Lange

• Freiwillige Feuerwehr Glücksburg

• Restaurant Pico

• Malteser

• Handels- und Gewerbeverein Glücksburg

• Stadt Glücksburg